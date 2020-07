Sâmbătă, 25 iulie, începând cu ora 10.00, în fața sediului Primăriei Suceava va avea loc festivitatea de premiere a elevilor care în această vară au încheiat cu media 10 Evaluarea Națională și Bacalaureatul. Primarul Ion Lungu a declarat că este vorba despre câte 14 elevi la fiecare categorie, iar fondul de premiere aprobat de consilierii locali are o valoare de 140.000 de lei. Astfel, fiecare elev de 10 va primi câte 5.000 de lei. Primarul Sucevei a mai spus că luna aceasta au fost achitate bursele școlare în sumă de 496.000 de lei.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating