Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a premiat astăzi un număr de 28 de elevi care au obținut nota 10 la Evaluarea Națională și la Bacalaureat suma totală fiind de 140.000 de lei (5.000 de lei de elev). Evenimentul a avut loc în parcarea Primăriei cu respectarea strictă a măsurilor de distanțare socială. Lungu i-a felicitat pe elevii de 10, pe profesorii lor dar și pe părinți arătând că se mândrește cu acești copii ”care sunt baza viitorului acestui oraș”.

”E o tradiție în municipiul Suceava de a stimula performanța școlară”

”Un moment emoționant astăzi la Primăria municipiului Suceava. Am avut plăcerea și onoarea să stăm alături de elevii de nota 10 din anul 2020. E vorba de elevii care au luat nota maximă la Evaluarea Națională ș la Bacalaureat și trebuie de apreciat acest lucru mai ales în condițiile actuale când a fost un an foarte greu cu acest coronavirus când anul școlar s-a terminat așa cum s-a terminat o parte la distanță o parte clasic. Nu mai spun de acești copii care au dat examen au trebuit să învețe acasă să să pregătească acasă un lucru destul de delicat. Cu toate acestea iată că avem 28 de performeri 14 la învățământul gimniazial și 14 la învățământul liceal care au luat nota 10 la Evaluarea Națională și la Bacalaureat. De aceea Consiliul Local și Primăria municipiului Suceava așa cum a făcut și anul trecut a stimulat performanța școlară am aprobat câte 5000 de lei de fiecare copil și aici e vorba de munca depusă în cei opt ani la școala gimnazială și cei patru ani la liceu și ne mândrim cu acești copii atât noi comunitatea, autoritățile locale dar și deopotrivă sunt eu convins că și profesorii care i-au pregătit, cadrele didactice și vreau să le mulțumesc în mod deosebit la fel și părinților care au stat alături de acești copii care au avut emoții și care în cele din urmă au reușit. Eu cred că acești copii sunt baza viitorului acestui oraș eu sunt convins că acești copii vor face din România o societate așa cum ne-o dorim cu toții și care până astăzi nu am reușit să facem acest lucru. Eu le doresc sănătate în primul rând, mult succes acolo unde vor merge. Mi-aș dori să rămână mulți în Suceava dacă discutăm de universitate avem aici universitaeta cu foarte multe profiluri și performanță. dacă se duc în altă parte le dorim la fel succes iar cei care mnerg la liceu la fel le ținem pumnii să aibă performanță și acolo. E o tradiție în municipiul Suceava de a stimula performanța școlară. Primăria și Consiliul Local sprijină școala suceveană și performanța școlară și vor face acest lucru și în continuare. Sunt convins că mai sunt și alți elevi merituoși care nu au avut șansa să ia nota 10 dar totuși a trebuit să avem niște criterii de selecție. I-am premiat acum pe acești copii dar ne gândim ca în perioada următoare să vedem și alte posibilități de stimulare a celor care au avut rezultate foarte bune în anul școlar care s-a încheiat. Le doresc mult succes, sănătate, felicitări profesorilor și deopotrivă părinților”, a declarat Lungu.