Spitalul Judeţean de Urgenţă « Sf.Ioan cel Nou » de la Suceava, unitate care se află în subordinea Consiliului Judeţean, îşi extinde în acest an paleta de servicii medicale. De la 1 ianuarie 2018 cea mai mare unitate spitalicească din judeţ oferă 209 servicii medicale cu 28 mai multe faţă de anul trecut. Astfel printre serviciile noi se numără « mamografie cu tomosinteză » la un tarif de 300 de lei, pachet mamografic cu tomosinteză plus ecografie mamară-tarif 380 de lei, pachet mamografic plus ecografie mamară ţintită – tarif 200 de lei sau tratament laser mono-ocular la tariful de 50 de lei. Spitalul Judeţean Suceava a mai introdus de la 1 ianuarie o gamă largă de servicii medico-legale dar şi de servicii medicale de epileptologie. Astfel, o electroencefalografie standard plus somn de siestă de o oră costă 150 de lei în timp ce o electroencefalografie standard plus somn de noapte de 12 ore costă 1.200 de lei. Trebuie spus că tarifele la celelalte servicii medicale oferite de Spitalul Judeţean Suceava se menţin la nivelul celor de anul trecut. O tomografie costă între 150 şi 800 de lei o electrocardiogramă-20 de lei, o consultaţie între 80 de lei la un medic specialist şi 120 de lei la medic doctor în medicină, un masaj 15 lei, o injecţie intramusculară 5 lei, una intravenoasă 10 lei cât o spălătură gastrică, o operaţie cezariană la cerere 600 de lei, o perfuzie intravenoasă 10 lei, o colonoscopie 200 de lei iar o gastroscopie 150 de lei. Un prânz la cantina Spitalului costă 6 lei, masa pentru o zi întreagă 12 lei iar cazarea pentru însoţitori 28 de lei pe zi. Tarifele au fost stabilite ţinând cont de tariful decontat de Casa de Asigurari de Sanatate şi de tarifele practicate de celelalte institutii sanitare publice sau private din Suceava şi din tara.

