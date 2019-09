Cea mai mare școală gimnazială din municipiul Fălticeni, școala nr.2 ”Ion Irimescu”, va fi modernizată cu bani de la Fondul de Dezvoltare și Investiții, a anunțat astăzi primarul Gheorghe Cătălin Coman. Este vorba de 2,8 milioane de lei care au fost alocați deja prin hotărâre de guvern în ședința din 17 septembrie. Proiectul vizează lucrări de arhitectură interioară și exterioară, înlocuirea acoperișului, schimbarea tuturor instalațiilor termice, electrice, de apă și canalizare, înlocuirea tâmplăriei exterioare și interioare, a pardoselilor în sălile de clasă. ”Continuăm ceea ce ne-am propus cu investiții majore în infrastructura școlară. Școala 2 era una din școlile care a avut probleme referitoare la reabilitare și modernizare, un proiect foarte vechi de prin 2007 gestionat foarte prost la timpul respectiv. Am hotărât să facem demersurile necesare pentru a moderniza și reabilita această școală. Am suportat de la Consiliul Local studiul de fezabiitate, documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, proiectul tehnic și am depus acest proiect în primăvara acestui an la Fondul Suveran de Investiții. Ne bucurăm că a fost aprobat și dau această veste bună. Suntem în situația în care în cel mai scurt timp vom demara procedurile de licitație pentru achiziția lucrărilor. 28 de miliarde de lei vechi sunt bani frumoși care vor intra în reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale nr.2 și vom rezolva o problemă veche care este la acea școală pentru că a rămas o construcție la jumătate să spun așa”, a spus Coman.

”Reușim să oferim un învățământ de cea mai bună calitate la Fălticeni”

Primarul Coman a precizat că și în alte școli se realizează investiții semnificative. El a amintit de școala gimnazială ”Ioan Ciurea” unde se află în derulare un proiect pe fonduri europene de circa 4 milioane de lei, de Colegiul Tehnic ”Mihai Băcescu” unde se implementează un proiect european de 2,7 milioane de lei și de cantina Colegiului Național ”Nicu Gane” unde se va pune în practică tot un proiect pe fonduri europene de 2,5 milioane de lei care se află acum la faza de desfășurare a licitației pentru desemnarea constructorului. ”Practic fiecare unitate școlară din Fălticeni are parte de investiții substanțiale pe fonduri guvernamentale, pe bani europeni sau de bugetul local și ne mândrim încă o dată că în Fălticeni toate școlile beneficiază de autorizație sanitară. Sunt școli fumoase, autorizate cu dotări, au tot ce le trebuie și împreună cu colegii mei profesori reușim să oferim un învățământ de cea mai bună calitate la Fălticeni”, a conchis primarul.