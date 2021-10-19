Un număr de 15 clase de la mai multe școli din județ trec la învățământ online după ce 19 elevi și 10 cadre didactice au fost confirmate cu covid.
Cazuri confirmate cu COVID în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava
|Cazuri confirmate cu COVID (19.10.2021)
|Număr
|Observații
|Elevi confirmați cu COVID
|19
|
|COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FALTICENI (1)
|COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA (3)
|COLEGIUL NATIONAL „NICU GANE” FALTICENI (1)
|COLEGIUL NATIONAL „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA (1)
|COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA (1)
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „VOINICELUL” FALTICENI (1)
|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA (1)
|LICEUL TEHNOLOGIC „TOMSA VODA” SOLCA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „IORGU G. TOMA” VAMA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” RADAUTI (2)
|SCOALA GIMNAZIALA ”DR. SIMION ȘI METZIA HÎJ” VOLOVAT (1)
|SCOALA GIMNAZIALA IPOTESTI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURA HUMORULUI (2)
|SCOALA GIMNAZIALA „JEAN BART” SUCEAVA (1)
|Personal angajat confirmat cu COVID
|10
|Didactic – 8
|CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA „SF. ANDREI” GURA HUMORULUI (2)
|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA (1)
|COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA (1)
|LICEUL TEHNOLOGIC „ION NISTOR” VICOVU DE SUS (1)
|LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BIVOLARIE (1)
|SCOALA GIMNAZIALA BURLA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „JEAN BART” SUCEAVA (1)
Didactic auxiliar – 0
|Nedidactic – 2
COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA (1)
|CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA „SF. ANDREI” GURA HUMORULUI (1)
|Clase / grupe cu activitatea în prezență fizică suspendată (participare online)
|15
|
|SCOALA GIMNAZIALA NEAGRA SARULUI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA IPOTESTI (1)
|COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA (1)
|COLEGIUL NATIONAL „NICU GANE” FALTICENI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” RADAUTI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 GURA HUMORULUI (2)
|LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA ”DR. SIMION ȘI METZIA HÎJ” VOLOVAT (1)
|COLEGIUL „VASILE LOVINESCU” FALTICENI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „IORGU G. TOMA” VAMA (1)
|GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „VOINICELUL” FALTICENI (1)
|LICEUL TEHNOLOGIC „TOMSA VODA” SOLCA (1)
|COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „JEAN BART” SUCEAVA (1)
Notă: Buletinul informativ va fi actualizat în funcție de evoluția cazurilor