Pentru a reduce riscul de apariție a știrilor false, insuficient verificate, și a facilita comunicarea standardizată, cu valoare de informație, o agenție de PR, Tudor Communication, a creat o platformă media, unică în lume – 2Value. Este vorba despre un spațiu virtual de comunicare, deschis atât pentru jurnaliștii aflați în căutare de informații relevante, cât și pentru IMM-urile care doresc să-și promoveze activitatea, dar nu știu cum să facă acest lucru.

„Din experiența ultimilor 15 ani, am realizat că pot și trebuie să contribui la procesul de comunicare de masă care s-a degradat și se degradează continuu. Presa este într-un permanent declin și pare că nimeni nu vrea să o salveze. Gândiți-vă la Panama Papers, Snowden și NSA, Johnson & Johnson și azbestul din pudra de talc care a îmbolnăvit mii de oameni, Volswagen care a mințit cu emisiile poluante, dacă nu ar fi existat jurnaliștii, ce s-ar fi întâmplat în aceste cazuri? Și câte nu ajung publice din cauza unei prese care nu doar că nu e liberă, ci nu prea își mai îndelinește rolul de câine de pază al democrației, al oamenilor. Social media, spre care toată lumea, inclusiv companiile, își îndreaptă atenția, a demonstrat în repetate rânduri că poate fi manipulată. De aceea avem nevoie de o presă liberă, cu valori.

Prin 2Value, ne propunem să readucem valoarea și onestitatea în conținutul media și să ajutăm companiile mici și medii să crească și să își atingă potențialul prin media.”, a declarat Mihaela Raluca Tudor, CEO Tudor Communication.

Accesul în platformă se face prin crearea unui cont care este gratuit pentru jurnaliști. Aceștia au la dispoziție filtre care să-i sprijine pentru a găsi rapid știrile din domeniilor lor de interes. Companiile

vor fi ghidate să scrie un comunicat de presă sau un interviu, după șabloane predefinite, și vor primi suport și pentru anunțarea unui eveniment de presă.

Orice companie va beneficia de un comunicat de presă gratuit după configurarea contului, pentru a se putea familiariza cu platforma. Ulterior, va putea alege din trei tipuri de abonamente, varianta care se potrivește cel mai bine cu strategia de comunicare.

Platforma 2Value are ca scop armonizarea modului în care comunică jurnaliștii și companiile, aducând într-un singur loc atât cererea, cât și oferta de informații, și facilitând acest proces pentru ambele părți. Concret, beneficiile pentru jurnaliști se traduc prin obținerea mult mai rapidă a unui conținut de calitate, cu impact mare, în timp ce companiile vor avea acces la media într-o formă valoroasă, cu un plus de credibilitate, la costuri semnificativ reduse.

În acest context, agenția Tudor Communication a lansat o campanie de educație în comunicare, prin evenimente și seminarii, aducând la aceeași masă jurnaliști, PR & marketeri și companii pentru dezbateri deschise privind principalele blocaje de comunicare la nivel instituțional și găsirea unor soluții pentru depășirea lor. Primul eveniment Brands that Value a avut loc pe 29 octombrie, la Arcub Gabroveni, și a adunat peste 120 de nume importante din mass-media și mediul de business.

“Vrem ca împreună să creăm sinergie între companii, media și agențiile de comunicare, pentru ca rezultatul să fie de fiecare dată cu valoare. Echipa Tudor Communication le mulțumește tuturor celor care nu au ezitat să ne fie alături.”, a mai spus Mihaela Raluca Tudor, CEO Tudor Communication.

Pe scenă au urcat speakeri de renume, precum leadership coach-ul Matthew K. Cross, jurnaliștii Paula Rusu și Răzvan Ionescu, dar şi reprezentanți ai companiilor care scriu istorie în domenii inovative, cum sunt Mihai Toader Pasti sau Răzvan Budișteanu.

Campania demarată de Tudor Communication continuă cu evenimentul 2ValueReporters, ce este dedicat exclusiv jurnaliștilor care fac performanță în media și promovează comunicarea cu valoare.

Tudor Communication a fost desemnată recent cea mai performantă agenție de PR, în categoria cifră de afaceri sub un milion de euro, la ediția din 2019 a PR BIZ Awards. Totodată, Tudor Communication a urcat anul acesta până pe poziția 17, în topul celor mai performante 30 de agenții de PR, cu o cifră de afaceri de 272.425 de mii de euro în 2018. Tudor Communication a reușit, în ultimul an, să marcheze câteva premiere în comunicare. Prima dintre ele a fost înscrierea Hospice Casa Speranței în Guinness World Records, prin înregistrarea recordului “Cel mai mare mozaic de baloane format din oameni”, pe 30 august 2019, la Constanța. A urmat lansarea plății cu cardul în piețele din România, campanie desfășurată în Sibiu, Galați și Iași și care are potențial ca, în 2020, să se extindă la nivelul întregii țări.