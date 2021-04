Polițiștii de frontieră din cadrul Sectoarelor Poliției de Frontieră Vicovu de Sus și Valea Vișeului au descoperit joi în apropierea frontierei de stat cu Ucraina, mai multe colete cu țigări.

Astfel, în jurul orei 22.40, pe direcția localității Bilca, polițiștii de frontiera suceveni au descoperit 6 colete cu țigări, de proveniență ucraineană, care conțineau 3.000 pachete țigări, în valoare de 35.100 lei.

Țigările au fost ridicate în vederea confiscării, iar în continuare se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.