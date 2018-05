Gogol au sosit, ceru-i albastru, festivalul a pornit, te-așteptăm la fiasco!

“All your sanity and wits, they will all vanish”, zice cântecul. Azi e ziua în care vei purta mov pentru noi și Gogol Bordello. 1000mods te vor îmbarca într-o călătorie metal de povestit la nepoți, în timp ce Robin and The Backstabbers te vor face să-ți explorezi latura melodramatică. Deliric x Silent Strike se vor angrena în bombardamentul sonic de categorie grea despre care ți-am mai povestit.

Arădenii de la ABC și rezidentul EXIT Marko Nastić vor deschide Electric Apex, iar totul va fi gata pentru ca Nicole Moudaber să dea bine cu techno în noi. La răsărit, liniile melodice ale lui Herodot te vor invita la afterhours, la Lake House.

Gecile din piele și toate chestiile negre sunt așteptate la Grade 2, Dordeduh și Umbra, la Xtreme stage. Lunatica, în mod clar, e pentru circari și electro swingeri. The Swingrowers, Fizzy Gillespie, Auăleu, Count Bassy și Fanfara Transilvania îți vor pune masca de râs și de plâns.

Dacă ești un puritan al vinilului, Newgotti, Sensorship și Who:ratio sunt alegerea ta pentru diseară, la scena 33/45RPM. Deelow și KuKy îți vor astâmpăra setea de drum and bass la BOB. A, și apropo de bass, la No Average Groove te așteaptă Two Kings, Beth și Lucy. La final, dar nu la urmă, vei face salturi interdimensionale la Gaia Trance Zone!

Îți poți schimba biletele pentru brățări de acces zilnic, la porți, între orele 13 și 04 dimineața. Și nu te panica dacă încă nu ai făcut rost de bilet. Între 16 și 04, poți face rost de unul pentru o zi la doar 129 de lei.

R:EVOL:UTION Festival își deschide porțile astăzi, 31 mai la 18, la Muzeul Satului Bănățean din Timișoara, cu capete de afiș ca Gogol Bordello, Dub FX, Wilkinson, Mortiis, 1000mods, Nicole Moudaber, Raresh, Barac b2b Gescu și mulți alții.