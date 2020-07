Prefectura Suceava a transmis astăzi, la prînz, că în 56 de localități din județ, dintr-un total de 114, nu se înregistrează nici un caz activ de coronavirus. Numărul lor a crescut cu 3 față de ziua anterioară. Alte 31 de localități au cîte un caz în evoluție, 21 au sub cinci, iar 3 sub 10 cazuri. În trei localități sucevene sînt peste 10 cazuri de infecție cu COVID-19 în evoluție. Astăzi, la ora 09.00, în Spitalul de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” erau internați 528 de pacienți, dintre care 111 COVID-19. 108 pacienți sînt în zona tampon și 309 sînt cu alte afecțiuni, non-COVID. Potrivit ultimei situații transmise de Grupul de Comunicare Strategică, pînă acum, în județul Suceava s-au înregistrat 4.200 de cazuri de coronavirus, dintre care 12 de la raportarea precedentă. 3.609 persoane au fost declarate vindecate, cu 7 în plus comparativ cu informarea anterioară.