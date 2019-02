Celulita este una din problemele cel mai des intalnite, in randul multor femei. Iar astfel de probleme nu afecteaza nicicum doar femeile de rand. Nici vedetele nu sunt perfecte. Exista si in lumea showbizz-ului femei care se lupta zilnic pentru a-si mentine corpul cu forme de invidiat.

Astazi vom afla din declaratiile lor ce anume au facut aceste femei si cum au reusit sa impiedice celulita sa le strice imaginea. Afla mai jos care sunt principalele 5 vedete TV din Romania care s-au luptat cu celulita si au invins!

Andreea Mantea – una dintre cele mai prezente femei in campaniile anti-celulita – Care este secretul ei?

Andreea Mantea a discutat deschis de multe ori despre acest aspect. Ea declara faptul ca nu o surprinde foarte mult faptul ca celulita e prezenta in viata ei deoarece, dupa cum spunea si ea, mananca tot ceea ce isi doreste si nu are niciodata grija cu adevarat la dieta.

„Mananc fel si fel de prostii (…) tot ce imi trece prin cap si ce-mi pofteste inima si stomacelul”, declara vedeta intr-un interviu oferit revistei EVA.

Cu toate acestea, Mantea a trecut cu brio peste etapa in care se lupta cu celulita, chiar si in urma sarcinii aceasta reusind sa-si pastreze corpul de invidiat. Cum a reusit vedeta?

Ea urma un tratament strict cu impachetari pe baza de zat de cafea. In plus, spune aceasta, citea mereu pe internet tot felul de solutii, ajungand chiar la tratamente pe baza de vin sau bai cu alcool. Niciun tratament nu a dat insa cu adevarat rezultate.

Asta pana a incercat pentru prima data un tratament anticelulitic cu radiofrecventa. Invitata sa povesteasca despre experienta ei, a spus in direct la PROTV, faptul ca dupa doar cateva sedinte observase deja scaderi ale nivelului de celulita, pierzand peste 1cm la coapse.

Andreea Raicu si regimul ei fara carne – cum a scapat celebra bloggerita si prezentatoare TV de celulita?

De foarte mult timp, Andreea Raicu a redactat pe blogul ei dieta pe care ea o considera de succes impotriva celulitei. Aceasta este o dieta fara carne. De aproximativ 10 ani vedeta reuseste sa isi mentina organismul frumos si pielea extrem de tanara, evitand carnea si produsele de origine animala.

„Corpul meu este mult mai fericit cu acest regim alimentar” declara celebra prezentatoare la inceputul regimului.

Odata cu acest regim vedeta a spus adio kilogramelor in plus, celulitei si a inceput sa se laude frecvent cu zile in care avea mult mai multa energie si se simtea mult mai bine. In plus, pe langa dietele pe care le reinterpreteaza si le reinventeaza din cand in cand, pentru a nu se plictisi de aceeasi mancare, vedeta a recunoscut ca a apelat si ea la diverse tratamente anti-celulitice pe baza de drenaj si masaj.

Mihaela Radulescu – fana infocata a saloanelor de infrumusetare specializate

Mihaela Radulescu a fost intotdeauna o fana infocata a saloanelor de infrumusetare. Asa cum a recunoscut chiar ea in urma cu ceva timp pentru diverse reviste de specialitate, ea a ajuns sa apeleze chiar si la antrenori celebri de Kangoo Jump sau sport de performanta, pentru a o ajuta in lupta cu celulita.

Ea a apelat chiar si la Kinga Sebestyen, cunoscuta pentru colaborarea cu surorile Kardashian. Iar pentru astfel de tratamente, Mihaela ar fi platit o mica avere. Insa ea nu regreta nimic.

„Sunt fanul specialistilor. Nu-mi place sa fac ceva de capul meu, sa iau vitamine sau pastile pentru slabit” a declarat aceasta.

Ea a spus in nenumarate randuri ca prefera sa apeleze la un nutritionist pentru a-si face o dieta, apoi sa apeleze la diverse saloane si tratamente anti-celulitice pentru a scapa de aceasta problema. Nu ii plac lucrurile citite sau auzite din randul prietenilor. Ea se bazeaza mereu pe tratamente moderne, pe solutii certificate si pe opinia specialistilor.

Tocmai de aici a venit si succesul ei in lupta cu celulita. Ea este una dintre cele mai apreciate femei, ca fizic, din Romania, in pofida varstei inaintate. Iar supletea si frumusetea sa fizica, declara vedeta, vin tocmai din faptul ca alege intotdeauna cele mai bune solutii pentru corpul sau.