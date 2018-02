Daca ai o afacere mica e obligatoriu sa te promovezi, altfel nimeni nu va afla de tine si nimeni nu te va cauta. Insa, cum sa te promovezi daca nu ai bani? Iti spui ca, daca nu ai bani, nu ai promovare, nu ai clienti, nu ai bani… si reiei ciclul. E un cerc vicios.

Pentru a te asigura ca stii tot ceea ce trebuie pentru a-ti promova afacerea, te va ajuta sa urmezi cursuri de marketing online, facebook, adwords sau SEO. Astfel, vei putea sa te ocupi singur de promovarea pe canalele esentiale. Daca nu ai buget nici pentru asta, citeste articolele scrise de specialisti si inceasca sa pui in aplicare sfaturile si ideile prezentate.

Spre exemplu, in acest articol vei gasi trei idei utile si eficiente de de marketing si promovare pentru afaceri mici, care sa rupa “cercul” lipsei de bani.

1. Fa un newsletter educativ sau despre povestea ta

NU trimite newslettere kilometrice cu sute de produse. Exact asta face toata lumea. Nu ai nicio sansa sa iesi in fata asa. Trebuie sa te diferentiezi cu CEVA.

E MULT mai usor sa ii faci pe oameni sa relationeze cu tine (ca afacere mica). O firma mare va face asta mult mai greu.

De asemenea, ca firma mica, iti poti asocia imaginea ta cu cea a firmei. E MULT mai greu si mai riscant pentru o firma mare sa faca asta.

In plus, e-mailul inca este una dintre cele mai eficiente modalitati de comunicare in masa si e aproape gratuita (sau la niste costuri derizorii). Aproape orice serviciu de hosting ofera posibilitatea trimiterii de e-mail gratuit in anumite limite – de obicei maxim cateva zeci de mii de e-mailuri pe saptamana.

Daca in fiecare saptamana trimiti un sfat util sau o poveste utila cu tine, atunci sansa e MULT mai mare ca atunci cand oamenii respectivi au nevoie de ceva sa apeleze la tine.

2. Fa-ti un site si optimizeaza-l SEO

Optimizarea pentru Google (SEO) este o modalitate eficienta de marketing pentru afaceri mici. E foarte ieftin sa iti faci un site doar cu elementele de baza (scheletul, sa zic asa).

Cea mai scumpa si dificila parte la un site este continutul efectiv. Articolele, paginile de servicii sau produse, etc…

Pe acestea le poti face tu insa. NU e nevoie sa stii cum sa faci un site ca sa il umplii de continut. Partea “tehnica” o poate face un specialist iar continutul il poti face singur.

OK, ai site-ul. Ce trebuie efectiv sa faci?

Intai, trebuie sa stii ce cauta cei care vor sa ajunga la tine pe site.

Du-te in Google Trends Romania, sau UberSugest sau Google Adwords Keyword Planner si vezi ce cautari efective sunt facute in zona ta. Efectiv ce scriu in google cei pe care vrei ii aduci la tine pe site. Expresiile respective se cheama cuvinte cheie.

Dupa ce ai facut o lista de cuvinte cheie cu potential pentru tine (expresii) incepe sa redactezi pentru fiecare cate un articol.

3. Promoveaza-te prin continut

Tehnica se cheama content marketing si este o modalitate de marketing Foarte eficienta pentru afaceri mici.

Sunt doua componente ale acestei tehnici de promovare:

3.1.Realizarea efectiva a continutului

3.2.Promovarea lui

Realizarea efectiva a continutului

Fa o serie de Ghiduri si Tutoriale despre domeniul tau – pot fi atat ca articole, cat si ca video. Aici vezi sfaturile de la punctul 2.

Dupa care incepe sa le distribui.

Practic, nu te promovezi cu produsele pe care le vinzi, ci cu aceste ghiduri/tutoriale/materiale educative – scopul e sa strangi date de contact si sa iti creezi un public fidel. ABIA DUPA ce le-ai obtinut incepi sa vinzi.

Cum te promovezi efectiv FARA costuri mari?

Postarea pe grupuri de Facebook tematice.

Gaseste 30-40 de grupuri de Facebook care ti-ar putea fi utile si posteaza acolo ghidurile tale. O postare in 30-40 grupuri echivaleaza cu o promovare de 4-6 dolari a postarii respective.

Posteaza pe OLX, LaJumate, Publi24, etc… ghidurile tale. Aici trebuie sa fii un pic inventiv. De multe ori, anunturile care nu promoveaza direct ceva e posibil sa nu fie aprobate. Totusi, cu un pic de inventivitate poti ajunge sa atragi destul trafic si sa obtii lead-uri ok.

Posteaza pe Forumuri Tematice – multe forumuri au cam disparut, fiind inlocuite de grupurile de Facebook. Totusi, inca mai exista si inca mai pot aduce beneficii.

Cauta adrese de e-mail de la bloguri sau site-uri care activeaza in nisa ta ,DAR NU SUNT CONCURENTI DIRECTI – si fa schimb de articole cu ei.

Asta este o modalitate FOARTE BUNA de a atrage trafic si de a genera un plus mare pe SEO.