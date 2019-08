Cand vorbim despre cum obtinem o viata sanatoasa, ne gandim la obiceiuri negative la care trebuie sa renuntam. Si gandul ne duce la fumat, la consumul de alcool sau prajeli. Insa nu sunt singurele obiceiuri care dauneaza.

Iata 3 lucruri la care sa renunti pentru o viata sanatoasa

Gandirea negativa

Chiar daca sa pui raul inainte iti poate aduce surprise placute in momentul in care vezi ca raul nu s-a adeverit, o astfel de gandire iti va provoca stati neplacute si tensiune. Gandirea negativa nu e in sine un factor declansator pentru anumite afectiuni, insa tensiunea permanenta in care ne face sa traim ne poate provoca problem legate de cresterea tensiunii sanguine si aparitia afectiunilor cardiovasculare.

Sedentarismul

Multi dintre noi petrecem cea mai mare parte a zilei la calculator si uitam sa facem miscare sau macar sa ne ridicam si sa facem cativa pasi la fiecare una sau doua ore. In plus, oboseala psihica ne face sa renuntam la sport, la plimbari in aer liber si, de multe ori, consideram ca relaxarea la televizor sau somnul ne vor face bine.

Si daca tot sunt atat de la moda pedometrele si bratarile care iti monitorizeaza miscarile si semnele vitale, asigura-te ca in fiecare zi faci miscare si ca bratara iti va indica minim 5000-7000 de pasi parcursi.

Munca in exces

Muncim pentru a avea bani si confort, insa munca in exces nu ne lasa deloc sa ne bucuram de acest confort pe care il cautam. Si atunci care sunt avantajele? Orica tar contesta sefii nostri, munca in exces este un obicei prost si nociv. Sigur ca pot exista si perioade aglomerate, insa sigura-te ca aglomerarea de task-uri nu devine permanenta. Asigura-te ca ai timp si pentru tine, pentru viata ta, pentru prietenii si familia ta, pentru relaxarea ta.

Cu siguranta ca exista si alte obiceiuri care nu te ajuta, insa e important sa renunti treptat si astfel vei obtine viata pe care o meriti.

Sursa: Viata-sanatoasa.ro