Cum poti economisi energie in locuinta ta? Daca reusesti sa faci mici schimbari in obiceiurile tale de zi cu zi, cum ar fi atunci cand folosesti masina de spalat, uscatorul de rufe sau frigiderul. Dincolo de lucrurile evidente pe care le stii deja, multe dintre sfaturi, trucuri si optimizari necesita ceva mai mult efort din partea ta, mai ales ca unele electrocasnice cu un consum redus de energie sunt mai scumpe.

Daca nu doresti sa investesti in produse care pot face economie la curent, poti vedea mai jos cateva sfaturi pe care le poti aplica pentru a salva din energie si pentru a avea de platit mai putin la facturile lunare.

Nu clatiti in prealabil vasele inainte de a le pune in masina de spalat vase

Folosirea unei masini de spalat vase este aproape intotdeauna mai eficienta decat spalarea vaselor la mana, mai ales dupa ce ti-ai pus tunica de bucatar si ai gatit pentru intreaga familie. Insa, poti economisi si mai multa energie si apa daca sari peste preclarirea vaselor.

De fapt, toata lumea, de la producatorii de masini de spalat vase ca Bosch, la Agentia pentru Protectia Mediului sfatuieste acest lucru de ani buni. Cu toate acestea 65% din gospodarii inca clatesc vasele sau chiar le spala inainte de a le pune in masina de spalat vase, a spus Elizabeth Kinney, un manager principal de comunicatii de la Procter & Gamble.

Daca deja ai incercat sa ignori clatirea in prealabil, dar nu ai avut rezultate grozave, poate fi necesar sa iei un nou detergent. Detergentii moderni pe baza de pulbere sunt cea mai buna optine pentru ca tind sa includa enzime care descompun proteine ​​si amidon, astfel incat vasele sa fie mai usor de clatit cu apa.

Daca sari peste aceasta etapa si lasi masina de spalat vase sa isi faca treaba, vei vedea ca vei economisi cu usurinta cativa litri de apa si probabil zeci de KWh de energie electrica. Daca totusi doresti sa clatesti vasele inainte de a le spala (poate pentru a preveni mirosurile in timp ce astepti sa aduni o masina completa), ia in considerare utilizarea functiei de clatire disponibila pe masina de spalat vase. Astfel vei folosit mult mai putina apa decat clatirea de mana in chiuveta.

Lasa hainele sa se usuce in mod natural, cat de mult poti

Potrivit Administratiei Informatiilor Energetice din SUA, uscatoarele electrice de haine reprezinta 5% din totalul consumului de energie electrica rezidentiala la nivel national – asta inseamna cantitati masive de energie pentru o sarcina care se poate face si singura, avand in vedere timpul suficient care poate fi lasat pentru uscare, dar si aerul care ajuta in acest sens.

Uscarea rufelor prin atarnare poate sa dureze intr-adevar ceva mai mult timp, dar are si avantajul ca se reduce astfel deteriorarea fibrelor. Se stie ca uscarea lor cu ajutorul uscatorului afecteaza calitatea materialului.

Uscarea acestora in exterior este o idee excelenta atat pentru tesaturi, cat si pentru economia de energie electrica. In plus, dispozitivele de atarnat rufele pentru uscatul natural sunt mult mai ieftine comparativ cu o masina de uscat rufe.

Spalarea celor mai multe rufe in apa rece poate fi o alta modalitate buna de a reduce consumul de energie – desi, daca detii deja o masina de spalat cu eficienta ridicata, economiile de energie vor fi modeste.

Opreste dispozitivul de facut gheata din frigider

Daca frigiderul are un aparat de gheata incorporat, ar trebui sa stii ca il determina pe acesta sa consume cu 12 pana la 20% mai multa energie, conform testelor Institutului National de Standarde si Tehnologie. Tavile cu cuburi de gheata fac aceeasi treaba, fara energie suplimentara.

Masinile de gatit incorporate pot fi foarte utile, dar sunt si foarte costisitoare. Shirley Hood, un reprezentat de la Abt Electronics, a declarat ca problemele producatorilor de masini de facut gheata sunt tot mai frecvente iar costurile de reparatii sunt destul de mari.

Daca cumperi un frigider si dispune de un aparat de facut gheata incorporat si este unul dintre caracteristicile indispensabile pentru tine, ia in considerare alegerea unui model care are aparatul de gheata si distribuitorul in interiorul congelatorului. Frigiderele cu distribuitoare din compartimentul alimentar proaspat, din partea frigiderului, sunt mai predispuse la probleme, deoarece lupta cu o temperatura mai mare.