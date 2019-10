Intr-un mediu de business din ce in ce mai volatil, cu o concurenta acerba pe fiecare piata, nu este deloc surprinzator ca din 10 afaceri 9 se regasesc in faliment pe o perioada mai lunga sau egala cu 10 ani.

Pentru a rezista in piata in ziua de azi este necesar sa facem mai mult, ca antreprenori, decat sa ne lansam un produs, sa-l promovam pe piata si sa asteptam clientii sa-l cumpere. Este nevoie in principal de calitate, de principii puternice si de valori. Este nevoie sa construim un brand. Si cum putem construi cel mai bine acel brand?

Iata mai jos 3 lucruri esentiale prin care ne putem construi imaginea in fata clientilor si prin care putem ramane mereu mai sus decat concurenta!

1. Ofera calitate prin produsele si serviciile tale

In piata te poti juca cu pretul produselor, te poti juca cu strategiile de promovare, poti fi creativ chiar si cand alegi distributia si modul de livrare sau desfacere a produselor. Insa cu un singur lucru nu te poti juca, daca vrei sa supravietuiesti. Este vorba despre calitate.

Ca sa fii mereu mai sus decat concurenta trebuie sa ai produse mai bune, servicii complementare acestora si sa oferi mereu calitate. Concurenta ta ofera deja servicii calitative si produse de exceptie? Ofera mai mult, fa up-selling la componente necesare sau conexe produsului principal. Ofera consultanta post-vanzare, intereseaza-te de ceea ce isi doresc clientii de la tine si ofera-le asta la cel mai mic pret. Pe termen lung vei avea de castigat.

2. Certifica-ti calitatea si castiga increderea clientilor tai

Un certificat de management al calitatii este un must in ziua de azi pentru orice business. Discuta cu un specialist si cere o ora de consultanta ISO 9001 pentru a intelege ce este acesta si de ce ai nevoie de el. Intelege ce este in joc si cum sa te pozitionezi mereu mai sus decat concurenta prin certificarea calitatii firmei tale, a proceselor din companie si a produselor tale.

Fii mereu in trend, actualizeaza-ti certificarile, califica mereu forta de munca si iesi in evidenta prin implicarea ta, prin faptul ca depui mereu eforturi sa fii peste medie. Clientii vor observa inca de la inceput acest lucru si te vor alege pe tine atunci cand au nevoie de siguranta si de calitate.

3. Testeaza, optimizeaza si actualizeaza mereu!

Fie ca discutam despre metode de productie, despre strategii de publicitate, despre procedee HR sau despre orice altceva, testele sunt necesare. Testeaza si vezi la ce raspunde mai bine publicul tau. Cand se lasa impresionat si ce functioneaza pentru afacerea ta. Apoi optimizeaza procesele si implementeaza ce vezi ca functioneaza.

Actualizeaza mereu strategiile tale si nu lasa nimic in urma. O afacere cu un departament parasit va deveni in cel mai scurt timp o afacere nefunctionala. O simpla rotita ruginita in sistemul tau va defecta tot sistemul.

Tine cont de aceste 3 sfaturi, cauta si alte sfaturi specifice, discuta cu specialisti si, cel mai important, fii intotdeauna atent la ce face concurenta si cum reactioneaza publicul la ceea ce au facut ei. Astfel tu vei sti ce sa implementezi pentru a castiga si mai multa atentie si o cota mai mare de piata.