Fie ca discutam despre politici de preturi promotionale sau de inceputurile unor campanii in Sociale Media, ideile despre Craciun ar trebui sa se afle deja in mixul tau de marketing, spun speialistii. De ce? E simplu!

In trimestrul final al fiecarui an vanzarile fiecarui magazin online par a creste semnificativ. Oamenii incep deja sa se afle in cautarea darurilor potrivite pentru Craciun. O campanie promotionala sau un mesaj simpatic i-ar atrage acum mai mult decat oricand sa cumpere ceva pentru cadourile de iarna. Nu doar ca acestia se pregatesc de Craciun, insa sunt in cautarea ofertelor si pentru Black Friday deja.

Cu o baza de clienti cat mai activa si mai interesata, dar si cu noile functionalitati de direct shoping, Instagram a devenit o componenta perfecta in mixul de marketing. Ar trebui sa luati in calcul deja lansarea unor campanii pe acest canal. Iar daca inca nu sunteti convinsi, iata 3 motive pentru care campaniile de Craciun ar trebui sa inceapa deja in magazinul vostru.

1. Consumatorii incep devreme, in cautarea ofertelor early bird

De cele mai multe ori, shopping-ul este despre oferte, despre preturi bomba. Asta cauta consumatorii. Iar in aceasta perioada, ei incep deja cautarile pentru ofertele early bird de Craciun si pentru preturile promotionale de Black Friday.

Nu vrei sa ratezi un segment intreg de consumatori avizi dupa promotii si dupa reduceri de pret. Integreaza in mixul tau de marketing o procedura promotionala, calculeaza-ti politicile de pret asa incat sa iti permiti aceste reduceri si incepe sa vinzi acum, pana nu e prea tarziu si pana nu incep toti concurentii tai sa lanseze campanii de Craciun.

2. Mediile sociale sunt fereastra perfecta pentru vanzari in aceasta perioada

Inca nu exista nicio campanie de acest gen pe Social Media. Asadar, ai putea sa te folosesti de aceste canale pentru a incepe reducerile si super-promotiile de Craciun. Daca nu vrei sa sponsorizezi deja reclame directe pentru Craciun, poti alege sectiunea de Story. In fond, aceasta este mult mai vizualizata decat postarile directe, desi este o modalitate mult mai discreta de comunicare.

3. Influencerii incep deja sa primeasca cereri de sponsorizare a produselor pentru Craciun

Faptul ca influencerii deja sponsorizeaza unele produse ce pot fi oferite drept cadou pentru Craciunul din 2019 este un semn. Acestia sunt foarte usor de urmarit, iar ei iau in calcul cele mai noi trenduri. Asadar, daca influencerii incep trendul, nu va dura mult pana cand toate companiile concurente isi vor adapta mixul de marketing si vor iesi pe piata cu produse personalizate, preturi reduse si campanii publicitare specifice sezonului.

Poti apela chiar si tu la astfel de trucuri, putand contacta un influencer care sa te promoveze prin intermediul canalelor sale catre publicul lui. Daca gasesti un personaj asociat cu familia, cu produsele oferite deseori drept cadou sau un personaj care a mai realizat in trecut campanii de Craciun cu succes, poate fi sansa ta sa dai lovitura si anul acesta sa ai o sesiune de vanzari de Craciun fulminanta.