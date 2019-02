Mediul online a evoluat atat de mult in ultimii an incat a avea un website de prezentare si un magazin online pentru afacerea ta, nu iti mai garanteaza succesul afacerii. Pe net sunt sute de milioane de utilizatori si milioane de website-uri. Cum crezi ca toti acestia vor gasi tocmai site-ul tau atunci cand vor cauta un produs sau un serviciu?

Tocmai de aceea, vorbind despre marketingul digital fara a mentiona SEO, e o discutie fara sens! Daca nu sunteti familiarizati cu importanta din ce in ce mai mare a optimizarii SEO pentru eCommerce, afacerea are sanse mici de izbanda.

Pentru cei care conduc o afacere de comert electronic, alocarea unei parti din bugetul de marketing pentru servicii SEO este un must. In acest articol va vom oferi 3 motive pentru care aceste servicii nu ar trebui sa lipseasca din strategia de promovare online a afacerii voastre in 2019.

1. SEO nu este o cheltuiala, ci o investitie

Unul dintre multele motive care fac SEO atat de important pentru afacerile de eCommerce este acela ca ofera cea mai mare rentabilitate a investitiei (ROI) comparativ cu alte tipuri de campanii de marketing!

SEO reprezinta o investitie pe care o faceti odata, pentru rezultate pe termen lung. Iar acele rezultate atrag trafic organic – cel mai valoros si cel mai eficient trafic – cel care are cea mai mare sansa de a genera conversii.

Daca va bazati doar pe mediile sociale si pe anunturi platite, veti observa ca atunci cand incetati promovarea pe acestea, traficul va suferi o scadere brusca. Pe de alta parte, investitiile in SEO aduc rezultate pe termen lung, iar odata pozitionat pe prima pagina, site-ul dvs va inregistra rezultate din ce in ce mai bune, nefiind necesara investitia continua, ci doar mentenanta unei campanii de SEO.

2. SEO va ajuta clientii sa va gaseasca mai rapid

Incercati un mic experiment: Daca inca nu credeti in puterea unei campanii SEO, conectati-va la instrumentul de analiza pentru site-ul dvs. de comert electronic, apoi verificati sursa de unde provin majoritatea vanzarilor, traficului si conversiilor.

Veti fi surprinsi ca majoritatea traficului (prin urmare si a vanzarilor) vine din cautarile organice. Bineinteles, daca faceti o campanie platita pe Google sau o campanie de promovare pe mediile sociale, aceste rezultate e posibil sa se schimbe. Insa, la inceputul unei afaceri, atunci cand inca nu investiti in promovare masiva, cele mai multe rezultate le veti gasi avand ca provenienta traficul din Google.

Vestea proasta este ca ~ 95% dintre consumatori nu vor observa site-ul si afacerea ta daca aceasta este pozitionata pe a doua pagina sau mai mult! De fapt, exista si o gluma celebra in acest sens: „Unde este cel mai bine sa ascunzi un cadavru? Pe pagina a doua din Google. Acolo nu cauta nimeni”.

3. O campanie de SEO local va permite sa introduceti produsele voastre pe o piata cu totul noua

Pentru intreprinderile de dimensiuni mici, care se ocupa cel mai mult de distribuirea produselor si serviciilor in mediul local, pozitionarea pe primele pagini in Google poate fi singurul mod de a avea succes in mediul online. Clasarea si pozitionarea pe diferite motoare de cautare in rezultatele cautarilor consumatorilor locali, din zona, este cruciala.

In general, campaniile SEO pentru eCommerce deschid calea pentru o companie de a vinde produsele unei piete cu totul noi. Asta inseamna o audienta mai mare si profituri mai mari.

Apoi, mai exista companii de comert electronic care servesc unui segment de piata bine specificat. Pentru aceste companii optimizarea pe plan local este o adevarata tehnica aducatoare de bani. O mare parte din clientii lor sunt situati la nivel local, iar ei pot avea acces usor la acestia, pentru a-i analiza, a le intelege nevoile si a sti ce cauta acestia.

Optimizarea pe acele cuvinte cheie care le sunt la indemana clientilor acestor companii aduce profituri incredibile pe plan local. Pentru astfel de companii, rankul ridicat in rezultatele locale va contribui la cresterea relevantei si vizibilitatii marcii lor intr-un mod rapid. Astfel, SEO local devine o investitie cu rezultate uriase, pe termen scurt.

Pe langa aceste 3 motive, spun expertii, o campanie de SEO puternica va ajuta sa plasati afacerea dvs. online, pe orice public tinta, facand-o mai usor de identificat pentru noii clienti. Daca sunteti increzator in ceea ce priveste produsele / serviciile dvs, daca aveti de oferit clientilor un produs care aduce plus valoare, atunci aceasta este tocmai sansa de care aveti nevoie. Serviciile SEO profesionale pot transforma simpli vizitatori in clientii care platesc!

