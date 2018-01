Zodiile de apa sunt Racul, Scorpionul si Pestii. Probabil ca ei sunt cei mai paradoxali din tot horoscopul, avand abilitatea de a se transforma continuu, in orice situatie si in functie de necesitati! Se combina cat se poate de frumos cu aerul si pamantul, dar nu si cu focul. Ei se raporteaza prin ceea ce simt la lumea din jur si sunt foarte receptivi la starea de spirit a celor din jur.

Iata 3 motive pentru care vei ajunge sa iubesti o zodie de apa.

1. Sunt foarte empatici si se comunica foarte usor cu ei!

Zodiile de apa au darul de a simti ceea ce gandesc cei din jur. Aceasta aptitudine, folosita dezinteresat, poate deveni o calitate care te va face sa ii adori, pur si simplu! Cat de usor poate fi sa comunici cu o persoana care, parca, iti citeste gandurile inainte de a spune in cuvinte ceea ce ai de spus!

Din pacate, acest har, daca il folosesc doar ca sa profite de pe urma celor din anturaj, devine un mare defect al zodiilor de apa. Din fericire, insa, in relatia cu cei pe care ii iubesc, semnele de apa isi folosesc empatia numai pentru a face bine, iar acest lucru ii transforma in parteneri imposibil de uitat!

2. Zodiile de apa, cand iubesc, iubesc total neconditionat!

Se spune ca daca ai avut un partener intr-o zodie de apa ai avut ocazia sa atingi raiul. Zodiile de apa sunt capabile sa iubeasca deplin, fara sa astepte nimic in schimb. Poate ca sunt singurele semne din zodiac care pot face nativ acest lucru.

Ei se daruiesc complet persoanelor iubite, mergand pana la sacrificii mari, si, niciodata, nu asteapta recompense pentru ceea ce fac. De aceea, daca vrei sa cunosti iubirea adevarata, cauta-ti un parteneri in Rac, in Scorpion sau in Pesti.

3. Zodiile de apa isi pastreza cumpatul in cele mai dificile situatii si ii pot calma pe cei din jur in momentele dificile.

Racul, Scorpionul si Pestii, cu siguranta, sunt cei care pe Titanic, in timpul dezastrului, au fost capabili sa isi pastreze cumpatul si sa organizeze lumea! Ei au acest har si e minunat sa ai langa tine un semn de aer intr-un moment de cumpana.

Te poti baza in totalitate pe puterea de discernamant a zodiilor de aer si poti fi sigur ca iau cele mai bune decizii, chiar si in situatii de stres maxim. Atunci cand toti ceilalti se pierd si nu stiu ce au de facut, coplesiti fiind de evenimente, semnele de aer sunt leaderii perfecti!

