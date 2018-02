Se spune ca pamantul reprezinta punctul de la care incepe materializarea planului fizic. De aceea, cele trei zodii de pamant, Taur, Fecioara si Capricorn, sunt recunoscute ca fiind acelea care se raporteaza la planul material, in special, prin simturi! Ele doresc sa atinga mai mult decat sa viseze! Sunt zodiile care vor sa detina si sa acumuleze. Totodata, atunci cand isi propun ceva, cu siguranta reusesc!

Iata 3 motive pentru care vei ajunge sa iubesti zodiile de pamant!

1. Iubesc frumosul si armonia

Desi sunt renumite pentru materialismul lor, zodiile de pamant reusesc sa creeze camine frumoase si stabile. Casa lor va fi una placuta, calduroasa si curata si, daca te vor invita la ei acasa, care pentru ei este un adevarat sanctuar, sa stii ca te aprecieaza foarte mult – sunt foarte selective cu persoanele care le calca pragul.

2. Perseverente si adaptabile

Se spune despre zodiile de pamant ca sunt incapatanate, dar acest “defect” nu este altceva decat o perseverenta dusa la extrem! Greu ai sa gasesti un semn de pamant dispus sa renunte la ceea ce si-a propus sa realizeze! Odata ce are scopul bine conturat in minte, ei sunt gata sa isi croiasca drumul cu mainile goale, daca va fi nevoie.

3. Zodiile de pamant au simtul datoriei foarte crescut si sunt familisti convinsi

O casatorie in care este implicata o zodie de pamant se va destrama foarte greu si, in cele mai multe cazuri, nu din cauza Taurului, a Fecioarei sau a Capricornului! Sentimentul datoriei si dorinta de a avea o familie armonioasa si fericita, vor determina zodia de pamant sa aiba foarte multa rabdare cu partenerul si sa accepte chiar foarte multe compromisuri in acest sens. Uraste despartirile si ideea de destramare a familiei! Nu uita ca el este un familist convins! Cel mai familist din tot zodiacul!