Rasul e o manifestare pe care ar trebui sa o cautam in fiecare zi. E la fel de important ca miscarea sau ca mancarea sanatoasa. Se spune ca o zi in care nu ai ras e o zi pierduta, o zi in care ai ocolit ocazia de a te simti bine si de a trai cu adevarat.

Dar cum ne ajuta rasul in viata de zi cu zi?

Rasul influenteaza sanatatea

Ne relaxeaza, scade tensiunea arteriala si reduce stresul, asa ca e de preferat sa razi in fiecare zi, pentru o viata mai sanatoasa. Si nu e greu. Daca nu ai in biblioteca romane amuzante sau carti cu glume, internetul e plin de materiale scrise si video care iti vor provoca rasul. Aloca-ti jumatate de ora pe zi pentru a te amuza copios si razi din toata inima. Pana la urma, nu degeaba se spune ca rasul e cel mai bun medicament.

Scade anxietatea si diminueaza depresia

Daca razi, inseamna ca ai reusit sa te detasezi deja, sa iti distragi atentia de la teama si tristete. Chiar daca uneori mintea iti spune ca nu poti sau nu meriti sa razi, nu o asculta. Oricine trebuie sa aiba parte de momente in care sa se simta amuzat, sa rada cu pofta si sa fie fericit. In plus, sa razi iti poate demonstra ca poti face asta si ca exista momente in viata ta cand totul pare sa nu fie pierdut, cand simti ca exista sperata.

Dar exista si o baza medicala, stiintifica pentru care oamenii care rad ies, macar temporar, din stari de exietate si depresie: rasul declanseaza eliberarea de endorfine, care are ca efect aparitia unei stari de euforie.

Rasul apropie oamenii

Cand oamenii rad impreuna chiar si la o gluma pe care o aud la TV, ceva ii leaga, de parca ar avea un secret la care sunt partasi. Simt si gandesc acelasi lucru in acelasi timp. Si asta ii ajuta sa se apropie. Asa ca, daca vrei sa iti faci peieteni sau esti la inceputul unei relatii, mergeti impreuna la un show de stand up sau urmariti emisiuni de umor impreuna. Vei vedea ca va veti simti mai apropiati.

Rasul e contagios, asa ca nu e de mirare ca poti crea legaturi mai usor intr-un astfel de context.

Sursa: Selfieromanesc.ro