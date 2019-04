In saptamana dinaintea sarbatorii de Paste ai de facut o mie de lucruri si nu ai timp prea mult de gatit? Nu trebuie sa renunti la post. Pur si simplu, opteaza pentru mancaruri care se pregatesc usor. Mai jos sunt 3 retete simplu de preparat, inlusiv o prajitura delicioasa, fara zahar.

Prajitura de post cu mere, fara zahar

Faina, ulei, apa minerala, mere, praf de copt, scortisoara, acestea sunt toate ingredientele pe care le contine reteta de prajitura de post, cu mere si fara zahar. E o prajitura de post usor de gatit, gustoasa, suficient de dulce si sfaramicioasa.

Asigura-te, insa, ca vei alege niste mere dulci. Daca merele sunt acrisoare si acest lucru te deranjeaza, poti alege sa adaugi 3-4 linguri de zahar. Insa, daca vrei o reteta sanatoasa, nu mai adauga zaharul.

Vezi mai jos reteta video de prajitura de post

Tocanita de cartofi

Una dintre cele mai preparate mancaruri de la noi, tocanita de cartofi e vedeta nu doar in posturile de peste an, ci si in zilele in care mancam „de dulce”. Cu muraturi ori salata alaturi, va fi un pranz hranitor si foarte gustos. Ingredientele pe care le contine, ceapa, morcovul, ardeiul rosu, dar si cartofii ii vor da un gust atat de bun, incat sigur o vei gati si alta data.

Cand postul se incheie, poti sa o combini cu aproape orice carne gatita la cuptor, dupa gustul tau. Nu uita sa adaugi patrunjel proaspat tocat pentru un plus de gust si pentru un aspect desavarsit.

Reteta integrala pentru tocanita de cartofi o gasesti aici.

Mancare de mazare

Chiar daca nu poarta numele de tocanita, reteta e asemanatoare cu cea a tocanitei. Ingredientele care ii dau un gust atat de bun sunt tot ceapa, morcovul si ardeiul kapia. Daca nu ai pregatit reteta pana acum, poate ar fi timpul sa o incerci.

In zilele de post, o poti consuma ca atare sau o poti combina cu un piure de cartofi pe care il faci fara lapte, doar cu ulei.

Mancarea de mazare se prepara si mai repede decat tocanita de cartofi, pentru ca mazarea e deja buna de consum daca optezi pentru cea din borcan. In acest caz, mancarea poate fi gata chiar si in 20 de minute.

Acum, ca ai aceste retete, nu mai ai scuza daca alegi sa mananci fast food sau sa nu tii post. Ai vazut deja, ca retetele prezentate sunt usor de preparat si unele dintre ele se gatesc foarte rapid. In plus, cu siguranta sunt mai sanatoase decat ceva din comert si, nu in ultimul rand, gatitul in casa te va ajuta sa faci economii.

Tu ce alegi sa pregatesti in aceasta saptamana?

Pentru mai multa inspiratie citeste si articolul despre mancare de post.