Stim cu totii ca pranzul trebuie sa fie o masa cu adevarat copioasa, deoarece o servim in mijlocul zilei, atunci cand avem nevoie de mai multa energie. Insa daca am putea sa gatim si rapid reteta de pranz ar fi ideal, pentru ca timpul nu-i cel mai prietenos cu noi in mijlocul zilei, atunci cand suntem plini de task-uri si de alte activitati.

Tocmai de aceea, pentru un pranz sanatos, rapid si copios, astazi vom impartasi cu voi 3 minunate retete, ce pot fi gatite in mai putin de o ora.

Putem sa gatim impreuna somon la cuptor, ceafa de porc la cuptor si chiftele de porc cu sos. Sa incepem. Vom detalia prima data reteta cu somon. Apoi vom vedea cum preparam ceafa de porc si in final vei descoperi reteta pentru chiftele.

Somon la cuptor cu portocale

Pentru aceasta vom avea nevoie de o jumatate de somon dezosat, care va ajunge pentru 4 portii, o portocala, o lingura de ulei de masline si 2 linguri de vin, o ceasca de apa si condimente (sare si piper) dupa gust.

Se taie bucata de somon in 4 parti si se aseaza intr-un vas, apoi se condimenteaza. Se prepara apoi sosul, adaugand jumatate de portocala intr-un vas, peste care se toarna uleiul de masline, apa si vinul. Puteti gasi mai multe variante pentru acest sos pe internet.

Apoi se toarna sosul peste somon si se baga la cuptor, adaugand deasupra fiecarei felii de somon o bucata din portocala ramasa. Se lasa la cuptor pentru circa 20 de minute acoperit, iar inca 10 minute fara capac. Nu uitati, cuptorul trebuie sa fie preincalzit la 220 grade.

Ceafa de porc la cuptor cu legume

Pentru aceasta reteta avem nevoie de 6 felii de ceafa de porc, 7 – 8 cartofi, 2 ardei grasi sau Kapia, 2 ardei grasi galbeni sau verzi, 4 – 5 catei de usturoi, 2 vinete, sare, apa si optional putin patrunjel proaspat taiat.

Taiem toate legumele si le asezam in tava, iar deasupra lor asezam cu grija feliile de carne. Adaugam si apa in tava, iar sarea si eventualele condimente se pun si ele peste carne si legume. Preincalzim cuptorul si lasam tava la cuptor pentru circa 50 de minute sau pana simtim ca sunt gata cartofii si carnea. Pe parcurs trebuie sa verificam sa nu se lase apa, pentru a nu se arde legumele si carnea.

Daca s-a lasat apa si legumele sau carnea nu sunt gata, mai poti pune putina apa. Mai multe detalii poti gasi aici: iata reteta completa pentru ceafa de porc la cuptor.

Chiftelute de porc cu sos

Pentru chiftele vom avea nevoie de urmatoarele ingrediente: 300g carne tocata de porc, 100 grame pesmet, 2 galbenusuri de ou, o legatura mica de patrunjel, o lingura de cimbru, 2 catei de usturoi, 3 linguri de zahar brun, 100ml supa concentrata de vita, 50ml de otet de vin si 2 linguri de sos de soia, o lingura de amidon.

Intr-un bol vei combina pesmetul cu patrunjelul, cimbrul si ursturoiul alaturi de carnea tocata si vei omogeniza amestecul pentru chiftele. Le vei face pe acestea micute si le vei pozitiona intr-o tava. Pune tava la cuptor pentru circa 15 minute, la temperatura de 200 grade.

Intr-un bol combina supa cu sosul de soia, otetul cu amidonul si amesteca bine, apoi toarna compozitia peste chiftelute si lasa sosul sa scada pentru cateva minute, pana se ingroasa. Totul este numai bun de servit.