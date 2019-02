Tacticile SEO se schimba atat de des in timp, pe masura ce Google si alte motoare de cautare isi actualizeaza algoritmii, incat nici nu mai stii ce sa iei in calcul atunci cand doresti sa iti optimizezi site-ul.

Deoarece devine din ce in ce mai greu si mai costisitor sa tii pasul, iti prezentam astazi, pe scurt, 3 tehnici SEO la care ar trebui sa renunti in orice caz, fiind contraproductive pentru afacerea ta.

3 tehnici de SEO old school care nu mai functioneaza

Serviciile SEO se schimba anual, asta deoarece algoritmii Google sunt si ei in continua schimbare. In aceste conditii, trebuie sa stii ce anume sa ceri de la o agentie SEO. Iar o agentie SEO care iti va propune urmatoarele strategii, trebuie sa stii de la inceput ca este de evitat.

1. Keywords Stuffing

Este bine cunoscut faptul ca umplerea unei pagini web cu o multime de cuvinte cheie nu va ajuta din punct de vedere SEO pe termen lung (sau chiar mediu). Insa este destul de greu uneori sa intelegeti care sunt cuvintele cheie cu adevarat relevante, pentru a evita umplerea paginii cu alte cuvinte cheie.

Ce e de facut atunci? Evident, liste lungi de cuvinte cheie ca un bloc de text sunt gresite. Asta trebuie evitat. De asemenea, unii oameni cred ca pot pune in continuare cuvantul cheie principal pe toata pagina, atata timp cat acesta este ascuns prin diverse forme (o tactica comuna este de a pune liste de cuvinte cheie in marginea paginii in aceeasi culoare de text ca si fundalul). Ei bine, GOOGLE VA PENALIZA ACEST LUCRU DIN START.

De asemenea, trebuie sa fiti atenti la continutul pe care il scrieti. Daca folositi aceeasi expresie mereu si de foarte multe ori, aceasta va arata a spam, va fi marcata de catre Google si va atrage penalizari. In afara de asta, folosirea aceleiasi fraze mereu face ca textul din pagina dumneavoastra sa fie enervant si greu de citit.

Algoritmul recunoaste ca nu este firesc sa folosim in mod constant un cuvant sau o expresie sau sa spunem de 100 de ori acelasi lucru.

2. Redirectionarile inselatoare – link catre altceva decat spune textul.

Desi pare greu de crezut, unele site-uri inca mai folosesc asa ceva. Este ca si cum am spune ca va trimitem printr-un click pe pagina de comanda a unei creme de ras, dar va trimitem spre un site de piese auto. Cand ajungeti acolo veti fu cu totul dezorientat si dezamagit.

Acest tip de SEO black-hat nu este doar ineficient, ci atrage si o rata de respingere ridicol de mare si vanzari foarte putine. Iar Google va percepe acea rata de respingere ca pe un semn ca site-ul vostru ascunde ceva suspect. Mai ales ca in ziua de azi recenziile negative se dau pentru mult mai putin de atat. Daca in mediul social va veti umple de recenzii negative, imaginea afacerii voastre va avea clar de suferit.

3. Link Bombing-ul – spamarea continua cu link-uri

Da, stim, link-building-ul este un proces esential intr-o campanie de SEO. Insa asta nu inseamna sa bombardati mediul online cu link-uri si sa umpleti tot felul de pagini cu o multime de link-uri catre website-ul dumneavoastra.

Acest lucru nu va face decat sa dauneze. Google identifica mult mai usor in ziua de azi fabricile de link-uri, spun specialistii. Un website care va trimite 100 de link-uri catre website-ul dumneavoastra principal, va fi perceput ca fiind suspect. Pe langa faptul ca aceste link-uri va vor face rau, daca autoritatea acelui website nu este destul de mare sau daca site-ul nu este credibil, acestea va vor putea atrage si penalizari pentru spam, in plus.

De asemenea, unele agentii incearca sa construiasca linkuri din domenii recunoscute prin trimiterea de mesaje spam la sectiuni de comentarii din retelele sociale sau postari de bloguri cu link-uri catre site-ul lor. Aceasta tactica poate functiona daca comentariul este relevant pentru discutie si va poate duce de fapt la conversii si vanzari suplimentare.

Insa, majoritatea persoanelor care fac acest lucru nu dedica destul timp sa caute discutii relevante si sa contribuie intr-un mod semnificativ la acestea. Daca pur si simplu mergeti si puneti link-ul oriunde puteti cu un mesaj copiat si lipit atunci acesta va fi eliminat aproape imediat de majoritatea moderatorilor, iar acestia vor raporta site-ul dvs. ca spam, acesta fiind privit suspect de Google si pasibil din nou de penalizare.

Ei bine, atunci ce pot face pentru a face SEO in mod profesionist pentru site-ul meu?

Algoritmii de cautare sunt in continua schimbare ca raspuns la necesitatile utilizatorilor, precum si pentru a elimina spamul. In timp ce unele modificari vor fi greu de anticipat, cum ar fi cresterea numarului de cautari vocale, in general o campanie de SEO profesionista se implementeaza prin concentrarea pe imbunatatirea experientei utilizatorilor Google (si potentialilor clienti). Asta trebuie sa faceti mai degraba, decat sa faceti din cresterea cu orice pret o prioritate, ajungand astfel sa nesocotiti factorii Google de indexare si sa gresiti.

Retineti ca, desi este important ca oamenii sa gaseasca site-ul dumneavoastra, este mult mai important ca acesta sa fie si relevant pentru acestia. Cel mai important lucru este sa le aratati utilizatorilor ceea ce cauta. Google si alte motoare de cautare sunt instrumente in scopul gasirii unui continut relevant, deci trebuie sa aveti cel mai relevant continut, pentru a va pozitiona cu adevarat mai sus in paginile Google.

Daca sunteti ingrijorat de algoritmii care va penalizeaza, amintiti-va ca Google doreste continut de inalta calitate si continut informativ UNIC – atata timp cat creati acest lucru, nu aveti de ce sa va faceti griji.

Sursa: seomark.ro/servicii-seo/