Atunci cand esti una dintre cele mai ravnite artiste ale momentului, viata ta de zi cu zi nu e tocmai usoara. In fiecare dimineata trebuie sa faci reale eforturi pentru a-ti pastra fizicul in forma si imaginea impecabila.

De aceea, declara Sir Jhon, make-up artistul celebrei Beyonce, trucurile pentru infrumusetarea rapida sau pentru pastrarea unui look impecabil sunt inevitabile.

Insa, nu doar de aspectul estetic tin cele 3 trucuri despre care vom discuta astazi.

Beyonce este cunoscuta la nivel mondial pentru modul in care trateaza ea topicul infrumusetarii fizice. Ea considera ca totul este legat de un lant de evenimente. Degeaba organismul tau ar fi frumos fizic, daca in interior ar suferi de grave afectiuni. Ea considera ca frumusetea este o inlantuire intre mai multe elemente, tocmai de aceea, ritualul sau de infrumusetare contine 3 mari etape: infrumusetarea tenului – capatarea unui tonus muscular – alimentatia sanatoasa pentru un organism de invidiat.

Ce trucuri foloseste Beyonce pentru a-si pastra trupul in forma si pentru a arata atat de bine in sezonul de primavara?

Primavara este un sezon de reinnoire pe toate planurile. Foarte multe vedete incep curele de detoxifiere in acest sezon. Beyonce este una dintre acestea, insa nu in adevaratul sens al cuvantului.

Cura ei este una ceva mai anormala. Ea se foloseste de doar 2 elemente pentru a-si mentine un tenul curat si pentru a incuraja detoxifierea. Vedeta apeleaza zilnic la zeama de lamaie. Dimineata de dimineata, dupa dus, aceasta isi face o masca cu zeama de lamaie. Beneficiile acestui ingredient pentru ten sunt extrem de cunoscute.

Zeama de lamaie ajuta la eliminarea surplusului de grasime din tenul gras, are un puternic efect anti-acneic si poate ajuta si la curatarea punctelor negre sau a imperfectiunilor tenului.

Tratamentul rapid, non-chirurgical, nedureros si foarte eficient pe care il face Beyonce impotriva celulitei

Un alt truc pe care il foloseste destul de des Beyonce pentru a arata atat de bine este tratamentul sau impotriva celulitei. Acesta este mai mult un truc deoarece o sedinta nu dureaza decat 20 de minute, nu este necesara nicio interventie chirurgicala pentru aceasta si tratamentul nu este absolut deloc dureros.

Ba mai degraba, spune Beyonce, este un ritual de rasfat pe care aceasta il practica saptamanal, mai ales in perioada de primavara.

Este vorma de sedintele de mezoterapie corporala. Acest tratament revolutionar presupune introducerea unor substante active in stratul profund al pielii, substante care lupta impotriva celulitei intr-un mod extrem de eficient.

Tratamentul are trei etape: una de electroporatie, in cadrul careia se deschid porii pielii cu ajutorul unui aparat specific, apoi cea de electroforeza – in care se introduc substantele si a treia, cea de racire prin care se racesc tesuturile tratate si se readuc porii la dimensiunile normale.

Tratamentul este extrem de eficient si dupa doar 3 – 4 sau 5 sedinte, rezultatele pot incepe sa fie vizibile.

Ultimul truc folosit de Beyonce pentru a-si asigura un look de invidiat pe durata intregii zile

Ultimul truc tine mai mult de regimul urmat de vedeta. Aceasta este recunoscuta in toata lumea pentru modalitatea in care imbina alimentele, desi ea este vegana. Niciodata nu lipseste din farfuria ei insa un element.

Maslinele crude sunt intotdeauna elementele micilor gustari ale vedetei, oriunde s-ar afla aceasta. Desigur, acestea, consumate zilnic la mese si chiar intre gustarile dintre mese, au beneficii enorme asupra sanatatii, fiind cunoscute pentru ameliorarea afectiunilor specifice imbatranirii premature.

Maslinele sunt foarte bogate in fier, asigurand astfel necesarul de grasimi si fibre, ajutand la prevenirea aparitiei colesterolului, fiind in acelasi timp foarte hranitoare.

Astfel, avand grija in acelasi timp si de sanatate si de forma fizica si de tenul sau, Beyonce reuseste de foarte multe ori sa ajunga in topul celor mai ravnite femei. Ea a fost nu doar odata declarata printre cele mai frumoase femei din lume, pe podiumurile Hollywood.

