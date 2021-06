Duminică, 13 iunie, de la ora 19:00, pe Arena Națională se va juca primul din cele patru meciuri găzduite de București la UEFA EURO 2020, Austria – Macedonia de Nord.

Joi, 10 iunie, la stadion a fost organizată o conferință de presă în care managerului de stadion UEFA i-a fost înmânată, nu doar simbolic, cheia Arenei Naționale.

„Mulțumiri tuturor celor implicați în organizarea UEFA EURO 2020 la București. Proiectul din Capitala noastră a fost unul stabil, în ciuda schimbării a șapte guverne și a patru administrații locale pe durata pregătirilor. Toate scrisorile de garanție au fost semnate până la finalul lui 2019, am fost primul oraș-gazdă care a anunțat că vrea să continue în proiect după amânarea acestuia în contextul pandemiei, am avut onoarea de a găzdui, în noiembrie 2019, tragerea la sorți a fazei grupelor. Am fost mereu o echipă care a adus bucuria fotbalului în orașul nostru, desigur, în parametrii configurați împreună în ciuda pandemiei. Iar începând de ieri, Guvernul României de-a oferit posibilitatea de a crește la 50 la sută numărul de spectatori pentru ultimul meci de la București, optimea de finală din 28 iunie. Așteptăm toți fanii fotbalului să se bucure de acest turneu”, a declarat Florin Șari, managerul de proiect UEFA EURO 2020 la București.

„Suntem în grafic și mulțumiți cu toate pregătirile de la stadion înaintea startului competiției. Vom face tot ce depinde de noi pentru a asigura siguranța tuturor spectatorilor prezenți la meciuri. Vă așteptăm la meciurile de la EURO!” a fost mesajul lui Taras Mukovoz, Venue Manager UEFA. Acesta a primit cheia care permite accesul în toate zonele stadionului de la Alexandru Cândea, manager operațional UEFA EURO 2020 la București. „Ultimele două luni au fost intense, am transformat întregul complex într-un oraș propriu-zis. Mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în organizare în toată această perioadă, dar în special echipei de voluntari care a contribuit decisiv la acest proiect. Stadionul este pregătit, transformarea lui e impresionantă”, a spus Alexandru Cândea.

Răzvan Mitroi, Manager Comunicare UEFA EURO 2020 la București, a făcut o serie de precizări privind procedura de acces a spectatorilor pe stadion, prezentată în detaliu AICI, și a reiterat faptul că purtarea măștii este obligatorie în perimetrul Arenei Naționale, conform normelor UEFA. „Expertiza dobândită în organizarea UEFA EURO 2020 la București o vom folosi pentru viitoarele competiții pe care țara noastră le va găzdui. În 2023, în România se va juca EURO U21, iar peste alți doi ani, în 2025, vom fi gazda Campionatului European sub 19 ani. Prin proiectele de infrastructură finalizate recent vom intra pe harta marilor competiții sportive”, a adăugat Răzvan Mitroi.