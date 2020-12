Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aniversează, în acest an, 30 de ani de existență în slujba educației de performanță, a cercetării și inovării în România. Este un moment important, care coincide cu o transformare iminentă a vieții și a lumii. Însă, viitorul nostru începe cu generațiile de copii extraordinari ai României, care ne-au călcat pragul în toți acești ani, care sunt gata să deschidă noi drumuri și să reconstituie esența și sensul tuturor lucrurilor, pentru cel puțin încă 30 de ani de aici încolo.

Privind în urmă, 30 de ani par un vis, însă rememorând fiecare an, fiecare moment, fiecare proiect, fiecare secundă, i-am regăsit, rând pe rând, pe acești copii minunați, printre cei mai buni specialiști, cei mai buni artiști, cei mai buni medici, cei mai buni cercetători, cei mai buni profesori, cei mai buni ingineri din România și din întreaga lume.

Zeci de mii de copii și tineri au găsit aici un spațiu în care și-au putut dezvolta potențialul, și-au putut antrena inteligența, și-au descoperit vocația, și-au împlinit visele. Scopul acestor activități este acela de a spijini și promova tinerii valoroși și pe cei cu IQ ridicat, de a îmbunătăți cunoștințele și aptitudinile acestora, de a-i încuraja să își dorească să se autodepășească și să își valorifice la maxim talentul și potențialul individual.

”Noi, echipa FDVDR, credem în munca noastră, credem în acești copii, credem în viitorul lor și în dezvoltarea României! Credem că acolo unde există pasiune, calea către succes este una sigură și cu sens unic! Am construit această poveste frumoasă și trainică alături de mii de parteneri extraordinari, de personalitățile care au fost alături de noi în toți acești ani, de colaboratorii noștri, alături de părinți, alături de profesori și de inventatorii pe care i-am susținut și promovat, prin Senatul Științific. Ne dorim ca povestea noastră să devină un reper, să inspire și să continue la fel de frumos. Să putem proiecta următorii 30 de ani, într-o oglindă a succesului și performanței, ca un testament al implicării noastre, a tuturor, în dezvoltarea României!”, a declarat Trisi Cristea, Director General FDVDR.

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este membru al European Council for the High Ability și membru al World Council for Gifted and Talented Children.

FDVDR în cifre:

Peste 5.000.000 de euro investiți în educație

Peste 2000 de premii

Peste 3000 de copii și tineri beneficiază gratuit, în fiecare an, de activități de educație alternativă și dezvoltare vocațională, în cadrul Clubului de Excelență al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Peste 3500 de copii din România, Republica Moldova, dar și copii români din țări precum Belgia, UK, Germania sau Italia participă, în acest an educațional, la cursurile organizate pe platforma de e-learning #ȘcoalaFDVDR

Mai mult de 200 de spectacole, concerte și evenimente cultural-educaționale, doar în ultimii 3 ani

Peste 50 de programe și proiecte pe termen mediu și lung, în domeniul educațional, cultural și social, unele dintre acestea în curs de desfășurare

Cel mai mare premiu individual din istoria recentă a României, în valoare de 300.000 de RON, decernat, în 2007, inventatorului Justin Capră

O bursă în valoare de 100.000 de dolari, pentru susținera tinerilor actori români

Printre proiectele și activitățile desfășurate, de-a lungul timpului, de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, se numără:

Programe dedicate educației vocaționale pentru copii

Clubul de Excelență , destinat copiilor supradotați și talentați, în scopul dezvoltării aptitudinilor prin intermediul unor programe personalizate de pregătire. Scopul Clubului de Excelență este identificarea, dezvoltarea și promovarea copiilor și tinerilor talentați și susținerea excelenței.

, destinat copiilor supradotați și talentați, în scopul dezvoltării aptitudinilor prin intermediul unor programe personalizate de pregătire. Scopul Clubului de Excelență este identificarea, dezvoltarea și promovarea copiilor și tinerilor talentați și susținerea excelenței. Program de Burse acordate cu scopul de a susţine excelenţa și performanța copiilor și tinerilor, destinate pregătirii de specialitate, participării la concursurile de profil relevante, achizitionării de materiale sau obiecte specifice, dezvoltării aptitudinilor și continuării activităţilor de dezvoltare personală vocațională.

acordate cu scopul de a susţine excelenţa și performanța copiilor și tinerilor, destinate pregătirii de specialitate, participării la concursurile de profil relevante, achizitionării de materiale sau obiecte specifice, dezvoltării aptitudinilor și continuării activităţilor de dezvoltare personală vocațională. Programe personalizate de dezvoltare a abilităților vocaționale și a talentului, cum ar fi: cursuri Master Class, tabere, vernisaje, expoziții, concursuri. Printre acestea se numără: Vacanță pentru Campioni, Caravana Talentului, Tabăra de Creaţie ”Monumente de Civilizaţie Europeană, Concursul Național de Tinere Talente ”Allegria”, Bătălia Micilor Genii, etc.

Programe de susținere și promovare a valorilor umane și profesionale

Conferințe, Mese Rotunde, Târguri, Programe de Internship, Programe educaționale internaționale, cum ar fi: Conferințele Fischer, Festivalul Educației, Școala de Vară Bucharest Summer University, Târgul Tradițiilor, JobFest, Programul ”Dezbate România”, etc.

Spectacole eveniment în care sunt omagiate mari personalități ale vieții culturale românești, cum ar fi Ziua Recunoștinței pentru Valorile Naționale, prin care, în 2019, l-am omagiat pe marele poet național Mihai Eminescu, iar în 2020 am omagiat medicii români.

Premiul de Excelență ”Dan Voiculescu”, prin acordarea unor premii de excelență personalităților din domeniul științei, culturii și tehnologiei. Printre cei premiați, până în prezent, se numără: Justin Capră, Radu Beligan, Gabriela Ficz, Tudor Gheorghe, etc.

Gala Teatrului Tânăr, un program destinat tinerilor actori, organizat sub forma unui concurs și având ca premiu o bursă în valoare de 100.000 de dolari, pentru a reprezenta România în concursuri internaționale de teatru și pe marile scene ale Europei.

Programe social-umanitare

Aceste programe sunt derulate în fiecare an, în preajma celor mai importante sărbători creștine. Printre acestea se numără: Campania “Daruiește și vei dobândi”, Campania “O jucărie pentru un zâmbet”, Cantina Socială, Consiliul Seniorilor, Daruri pentru copiii nevoiași.

Senatul Științific

În anul 2010, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a înființat un nou departament, Senatul Științific, care promovează valorile științifice și tehnice nou create, orientate către dezvoltarea României.

Prin activitatea sa, Senatul Științific este un catalizator pentru apariția și introducerea noilor tehnologii, descoperirea și susținerea creatorilor acestora, aducându-și contribuția la dezvoltarea societății românești.

Obiectivul Senatului Științific este acela de a elabora și implementa proiecte și programe în domeniul cercetării și inovării, care să atragă cercetători, inventatori, oameni de știință cu idei inovatoare, revoluționare, descoperiri importante, prototipuri, premiere mondiale.

Printre proiectele desfășurate de Senatul Științific, din 2010 până în prezent, se numără:

Conferințe despre marii inventatori români – desfășurate la Biblioteca Metropolitană București. Aceste conferințe au reunit oameni de știință și inventatori români care au discutat cu publicul prezent despre realizările științifice ale românilor. Acestea au avut diverse teme: Henri Coandă, Hermann Oberth, Petrache Poenaru, Victor Babeș.

– desfășurate la Biblioteca Metropolitană București. Aceste conferințe au reunit oameni de știință și inventatori români care au discutat cu publicul prezent despre realizările științifice ale românilor. Acestea au avut diverse teme: Henri Coandă, Hermann Oberth, Petrache Poenaru, Victor Babeș. Cel mai mare premiu individual din istoria recentă în valoare de 100.000 $, oferit inventatorului Justin Capră.

în valoare de 100.000 $, oferit inventatorului Justin Capră. Burse pentru inovare și cercetare , oferite tinerilor inventatori și cercetători români. Printre acestea se numără: Bursa SAB – Propulsăm viitorul , oferită în cadrul Salonului Auto Bucuresti, pentru cea mai impresionantă invenție a momentului, din domeniul auto. EUROINVENT , bursă oferită celei mai interesante invenții prezente la Expoziția Europeană a Creativității și Inovării. Robochallenge , bursă oferită la cea mai mare competiție de robotică din Europa, celei mai interesante invenții înscrise în concurs.

, oferite tinerilor inventatori și cercetători români. Printre acestea se numără: , oferită în cadrul Salonului Auto Bucuresti, pentru cea mai impresionantă invenție a momentului, din domeniul auto. , bursă oferită celei mai interesante invenții prezente la Expoziția Europeană a Creativității și Inovării. , bursă oferită la cea mai mare competiție de robotică din Europa, celei mai interesante invenții înscrise în concurs. Promovarea culturii și patrimoniul național. Susținerea participării Asociației Scriitorilor de Cărți de Specialitate la Târgul Internațional de Carte Gaudeamus.

Având alături de noi personalităţi remarcabile ale ştiinţei şi cercetării româneşti, ale mediului cultural și academic, instituții reprezentative din diverse domenii, parteneri și colaboratori deosebiți, suntem pregătiți să ducem mai departe misiunea noastră de a susține excelența, de a antrena inteligența și de a promova inovația, pentru următorii 30 de ani.