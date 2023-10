30 de companii românești s-au ȋnscris ȋn programul de mentorat în francizare al omului de afaceri Ștefan Mandachi, ȋn doar o lună de la lansarea platformei franchisegenerator.ro. Cursanții sunt antreprenori care au ca obiectiv să ȋși scaleze afacerile și să le transforme ȋn lanțuri de francize. Firmele activează ȋn domenii precum HoReCa, retail, sănătate, beauty, transporturi, construcții și amenajări interioare. Ștefan Mandachi este fondatorul celei mai mari rețele de franciză de fast-food create în România, ajungând la 71 de unități în România și Europa. Compania care a înființat Spartan se situează pe locul trei în topul industriei de profil, după doi giganți internaționali, McDonalds și KFC, potrivit datelor MF.

„În România, avem firme mici sau mijlocii cu potențial uriaș de dezvoltare, ȋn multe industrii. Antreprenorii români au idei geniale, dar sunt blocați în afacerea lor. Se plafonează. Orice afacere poate fi francizată. Eu am construit o rețea de franciză de la zero, apoi am făcut exit. Este la îndemâna oricărui antreprenor, este foarte posibil, trebuie doar să investească ȋn educația de business. Dacă românii ar ști strategia prin care să își transforme SRL-ul într-o rețea de franciză, ar exista branduri de la noi pe toate continentele”, spune omul de afaceri Ștefan Mandachi, care, pornind de la această idee, a creat unicul curs de francizare a business-urilor din România.

În 2023, Ștefan Mandachi a investit masiv în piața de e-learning și în platforme educaționale gratuite pentru elevi și studenți. În noul proiect educațional dedicat oamenilor de afaceri, suma investită se ridică la peste 250.000 de euro în crearea platformei, a studioului de transmisie live și a producțiilor video. Antreprenorii care vor să ȋnvețe cum să învețe cum să-și francizeze afacerea, primesc consultanță online, timp de cinci luni, LIVE de la Ștefan Mandachi și echipa sa de mentori. Programul de mentorat include cursuri în direct susținute de invitați speciali, experți ȋn domeniile lor de activitate. Printre aceștia se numără economistul Iancu Guda, Steven Wolfson, unul dintre cei mai performanți consultanți ȋn franchising din Israel (fondator IFI – International Franchise Institute Ltd.), dar și CEOs, antreprenori, directori financiari și auditori.

,,Informație multă și clară. Mi-a adus o tonă de idei. Am văzut literalmente în fața ochilor ce am de făcut. Știu că mai sunt încă 36 seminare LIVE, dar eu după primele patru seminare consider că mi-am recuperat investiția în curs. Restul e gratis”, a declarat Andrei Ciucă, fondatorul clinicii medicale Prevent, participant în curs.

Echipa antreprenorului sucevean enumeră avantajele: participanții la programul de mentorat vor putea să-și francizeze afacerea după primele cinci luni de curs. Mentorii vor preda materie practică prin care antreprenorii își vor consolida și securiza echipele. Ulterior, antreprenorii participanți în programul de mentorat vor genera venituri pasive prin francizare, își vor diminua riscurile și își vor audita afacerile de la zero, până când vor fi pregătite să fie francizate.

„Peste 60% dintre barurile și restaurantele deschise în România dau faliment în primele nouă luni de funcționare. Un IMM din trei moare în primul an de la înființare. 90% dintre afaceri dau faliment în primii cinci ani. De aceea franciza capătă o atenție din ce în ce mai mare și în România. Pentru că oferă predictibilitate și stabilitate. Angajații vin cu mai multă încredere către o franciză. Îi voi învăța pe antreprenori cum să-și creeze toate strategiile prin care să-și transforme afacerile în branduri, apoi, evident, în francize cu potențial internațional de dezvoltare”, explică omul de afaceri sucevean.

Ștefan Mandachi a vândut, anul trecut, lanțul Spartan și a ieșit din business-urile din domeniul HoReCa pentru a se concentra pe zona de educație online și activități umanitare.

Ștefan Mandachi este unul dintre cei mai urmăriți antreprenori români în mediul online, canalele sale despre educație antreprenorială având o comunitate de aproximativ 1.000.000 urmăritori. Ȋn vara anului 2023, Ștefan Mandachi a lansat Franchise Generator, primul program de mentorat pentru antreprenorii români care vor să-și transforme afacerea într-un lanț de francize.

30 de companii românești s-au ȋnscris ȋn programul de mentorat în francizare al omului de afaceri Ștefan Mandachi, ȋn doar o lună de la lansarea platformei franchisegenerator.ro. Cursanții sunt antreprenori care au ca obiectiv să ȋși scaleze afacerile și să le transforme ȋn lanțuri de francize. Firmele activează ȋn domenii precum HoReCa, retail, sănătate, beauty, transporturi, construcții și amenajări interioare. Ștefan Mandachi este fondatorul celei mai mari rețele de franciză de fast-food create în România, ajungând la 71 de unități în România și Europa. Compania care a înființat Spartan se situează pe locul trei în topul industriei de profil, după doi giganți internaționali, McDonalds și KFC, potrivit datelor MF.

„În România, avem firme mici sau mijlocii cu potențial uriaș de dezvoltare, ȋn multe industrii. Antreprenorii români au idei geniale, dar sunt blocați în afacerea lor. Se plafonează. Orice afacere poate fi francizată. Eu am construit o rețea de franciză de la zero, apoi am făcut exit. Este la îndemâna oricărui antreprenor, este foarte posibil, trebuie doar să investească ȋn educația de business. Dacă românii ar ști strategia prin care să își transforme SRL-ul într-o rețea de franciză, ar exista branduri de la noi pe toate continentele”, spune omul de afaceri Ștefan Mandachi, care, pornind de la această idee, a creat unicul curs de francizare a business-urilor din România.

În 2023, Ștefan Mandachi a investit masiv în piața de e-learning și în platforme educaționale gratuite pentru elevi și studenți. În noul proiect educațional dedicat oamenilor de afaceri, suma investită se ridică la peste 250.000 de euro în crearea platformei, a studioului de transmisie live și a producțiilor video. Antreprenorii care vor să ȋnvețe cum să învețe cum să-și francizeze afacerea, primesc consultanță online, timp de cinci luni, LIVE de la Ștefan Mandachi și echipa sa de mentori. Programul de mentorat include cursuri în direct susținute de invitați speciali, experți ȋn domeniile lor de activitate. Printre aceștia se numără economistul Iancu Guda, Steven Wolfson, unul dintre cei mai performanți consultanți ȋn franchising din Israel (fondator IFI – International Franchise Institute Ltd.), dar și CEOs, antreprenori, directori financiari și auditori.

,,Informație multă și clară. Mi-a adus o tonă de idei. Am văzut literalmente în fața ochilor ce am de făcut. Știu că mai sunt încă 36 seminare LIVE, dar eu după primele patru seminare consider că mi-am recuperat investiția în curs. Restul e gratis”, a declarat Andrei Ciucă, fondatorul clinicii medicale Prevent, participant în curs.

Echipa antreprenorului sucevean enumeră avantajele: participanții la programul de mentorat vor putea să-și francizeze afacerea după primele cinci luni de curs. Mentorii vor preda materie practică prin care antreprenorii își vor consolida și securiza echipele. Ulterior, antreprenorii participanți în programul de mentorat vor genera venituri pasive prin francizare, își vor diminua riscurile și își vor audita afacerile de la zero, până când vor fi pregătite să fie francizate.

„Peste 60% dintre barurile și restaurantele deschise în România dau faliment în primele nouă luni de funcționare. Un IMM din trei moare în primul an de la înființare. 90% dintre afaceri dau faliment în primii cinci ani. De aceea franciza capătă o atenție din ce în ce mai mare și în România. Pentru că oferă predictibilitate și stabilitate. Angajații vin cu mai multă încredere către o franciză. Îi voi învăța pe antreprenori cum să-și creeze toate strategiile prin care să-și transforme afacerile în branduri, apoi, evident, în francize cu potențial internațional de dezvoltare”, explică omul de afaceri sucevean.

Ștefan Mandachi a vândut, anul trecut, lanțul Spartan și a ieșit din business-urile din domeniul HoReCa pentru a se concentra pe zona de educație online și activități umanitare.

Ștefan Mandachi este unul dintre cei mai urmăriți antreprenori români în mediul online, canalele sale despre educație antreprenorială având o comunitate de aproximativ 1.000.000 urmăritori. Ȋn vara anului 2023, Ștefan Mandachi a lansat Franchise Generator, primul program de mentorat pentru antreprenorii români care vor să-și transforme afacerea într-un lanț de francize.