30 de meșteri populari din județul Suceava și din țară participă la ediția de anul acesta a Târgului de Sânziene organizat pe esplanada Casei de Cultură a Sucevei. Deschiderea oficială a târgului a avut loc astăzi în prezența vicepreședintelui Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă. Acesta a vizitat standurile meșteșugarilor și a vorbit cu aceștia despre acțiunile de promovare pe care CJ Suceava le organizează pentru aceștia. „Astăzi s-a deschis Târgul de Sânziene, un târg la care Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina vine cu o serie de noutăți. Sunt prezenți meșterii populari din județul Suceava și din țară pe care i-am mai văzut și la alte târguri, cu meșteșugurile tradiționale din Bucovina și din alte zone ale țării. Aici în zona Centrului Cultural Bucovina veți găsi doar produsele meșterilor populari, cele făcute de ei și meșteșuguri tradiționale din Bucovina”, a precizat Niculai Barbă. El a adăugat că pe toată perioada târgului, vizitatorii vor putea să asiste la demonstrații practice ale meșteșugarilor, olărit, cioplit în lemn, cusături, încondeierea ouălor, pielărit și altele.

„De asemene, sunt o serie de programe care vor fi dedicate tinerilor vizitatori, iar copiii vor avea teatru de păpuși în această perioadă. Apoi, o zi deosebită va fi pe 24 iunie când vom sărbători Ziua Internațională a Iei. Va fi o zi dedicată special acestui eveniment, ia tradițională fiind inclusă și în patrimoniul UNESCO”, a spus vicepreședintele CJ Suceava. El a adăugat că îi așteaptă pe suceveni și pe turiști să vină în număr cât mai mare să viziteze Târgul de Sânziene din centrul Sucevei. „Este un târg atractiv cu foarte multe lucruri interesante. Avem în această perioadă și o serie de evenimente dar și o expoziție interactivă. Îi așteptăm pe toți să vină pentru că în această perioadă noi punem în valoare ceea ce pentru Bucovina reprezintă o zestre importantă, meșterii populari și meșteșugurile tradiționale, care fac parte, pentru promovare, într-o rută culturală. Prin urmare și pentru meșterii populari aceste târguri reprezintă un interes pentru că au posibilitatea să își promoveze tradițiile și meșteșugurile”, a mai declarat Niculai Barbă. El a remarcat faptul că ediția aceasta a târgului se desfășoară într-un context deosebit. „Pe lângă faptul că este Anul Ciprian Porumbescu, anul acesta Bucovina este și destinația turistică a anului din România. De asemenea, de curând am înființat și Organizația pentru Managementului Destinației Bucovina. Prin urmare este o promovare pe care noi am dus-o la alt nivel și prin aceste târguri. Vă aștept pe toți să vizitați Suceava, să vizitați acest târg și să fiți prezenți în aceste zile în Bucovina. Hai în Bucovina!”, a transmis Niculai Barbă.