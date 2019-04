Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava a anunțat că în județ a fost iniţiat un plan special de măsuri pentru prevenirea şi combaterea accidentelor rutiere cu implicarea bicicliştilor și conducătorilor de mopede. Potrivit unui comunicat de presă, demersul are la baza atât experienţa anilor anteriori privind frecvenţa acestor tipuri de evenimente în această perioadă cât şi dinamica operativă înregistrată în primele luni ale acestui an.

„Din păcate, în ultima perioadă, aproape zilnic se produc evenimente rutiere cu implicarea bicicliștilor și conducătorilor de mopede. Mulți conducători se află sub influența alcoolului sau sunt minori”, se precizează în comunicat. Astfel, în perioada 22 – 26 aprilie au fost intensificate acţiunile preventive în teren fiind distribuite veste reflectorizante şi alte elemente reflectorizante pentru biciclete. De asemenea polițiștii au purtat discuţii cu bicicliştii și mopediștii în vederea responsabilizării acestora fiind prezentat şi cadrul legislativ care prevede sancţiuni contravenţionale destul de importante în cazul încălcării regulilor rutiere.

„Cu toate acestea, în continuare o parte din participanţii la trafic în calitate de biciclişti sau conducători de mopede aleg să îşi pună viaţa în pericol şi ignoră regulile rutiere, riscând să fie implicaţi în accidente grave sau să fie sancţionaţi contravenţional cu amenzi în valoare de peste 800 de lei”, a mai transmis Poliția Suceava.

Un exemplu dat de polițiști este cel al unui bărbat de 33 de ani, din județul Dolj, care în timp ce conducea mopedul înregistrat pe DJ 208E din comuna Forăști s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, autoaccidentându-se. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fără să necesite internarea. Având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătorul mopedului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

De asemenea, duminică, în jurul orei 17.35, în timp ce conducea autoturismul pe DJ 209D din comuna Dărmănești, o femeie de 26 de ani din comuna Zvoriștea, a surprins și accidentat ușor un minor de 4 ani, localnic, angajat în traversarea străzii cu o trotinetă prin loc nepermis, nesemnalizat și fără să se asigure. Copilul a fost transportată cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

Tot sâmbătă, în jurul orei 19.15, în timp ce conducea autoturismul pe str. Ștefan cel Mare din comuna Marginea, un localnic de 29 de ani, nu a putut evita impactul cu bicicleta condusă de un minor de 13 ani din aceeași localitate, care circula pe str. Izvor și care, ajuns în intersecția cu str. Ștefan cel Mare, a pătruns fără să se asigure corespunzător și fără să acorde prioritate de trecere autoturismului. În urma impactului, a rezultat rănirea biciclistului, care a fost transportat cu ambulanța la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Poliția Suceava a reamintit cetăţenilor faptul că nerespectarea legislaţiei specifice de către biciclişti se sancţionează cu amenzi din clasa a treia de sancţiuni. Nerespectarea acestor reguli se sancţionează cu 6 – 8 puncte-amendă. Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, deci 145 lei.

Astfel, se interzice conducătorilor de biciclete:

a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaţia „Accesul interzis bicicletelor”;

b) să înveţe să conducă biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;

c) să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;

d) să circule fără a ţine cel puţin o mână pe ghidon şi ambele picioare pe pedale;

e) să circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participă la competiţii sportive organizate;

f) să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora;

g) să se ţină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană aflată într-un vehicul;

h) să transporte o altă persoană, cu excepţia copilului până la 7 ani, numai dacă vehiculul are montat în faţă un suport special, precum şi a situaţiei când vehiculul este construit şi/sau echipat special pentru transportul altor persoane;

i) să circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, dacă există o cale laterală, o potecă sau un acostament practicabil, ce poate fi folosit;

j) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;

Pentru a conduce o bicicletă pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă vârsta de cel puţin 14 ani.

– Se recomandă ca, în circulaţia pe drumurile publice, biciclistul să poarte casca de protecţie omologată.

– Dacă un drum este prevăzut cu o pistă specială destinată circulaţiei bicicletelor, acestea, precum şi mopedele vor fi conduse numai pe pista respectivă.

– În circulaţia pe drumurile publice bicicleta trebuie să fie:

· prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;

· prevăzută cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie;

· dotată cu sistem de avertizare sonoră; se interzice echiparea şi folosirea sistemelor de avertizare sonoră specifice autovehiculelor;

· echipată în faţă cu lumină de culoare albă sau galbenă, iar în spate cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;

· echipată cu elemente sau dispozitive care, în mişcare, formează un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spiţele roţilor.