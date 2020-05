Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava a primit în noaptea de joi spre vineri noi pacienți bolnavi de coronavirus. Este vorba de 31 de călugări de la Mănăstirea Putna care au fost confirmați pozitiv în urma anchetei epidemiologice desfășurate acolo de Direcția de Sănătate Publică după ce săptămâna trecută un bărbat care locuia la mănăstire a murit. Unii călugări au forme ușoare ale bolii iar alții sunt asimptomatici.

