În cursul zilei de miercuri, 22 septembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, au efectuat 5 percheziții domiciliare, în municipiul Suceava și comuna Adâncata, din județul Suceava, pentru documentarea activității infracționale a 32 de persoane bănuite de fals și înșelăciune, prin angajări fictive de personal.

Poliția Suceava a transmis că în baza actelor de cercetare penală efectuate, s-a reușit documentarea activității infracționale a unei femei, de 64 de ani, din municipiul Suceava, pentru comiterea infracțiunilor de complicitate la înșelăciune în formă continuată, participație improprie la fals intelectual și fals în înscrisuri sub semnătură privată și a unei alte femei, de 55 de ani, din comuna Adâncata, județul Suceava, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la înșelăciune în formă continuată (30 de acte materiale).

De asemenea, a fost documentată activitatea infracțională a altor 30 de persoane, cu vârste între 25 și 41 de ani, din județele Suceava, Neamț, Iași și Botoșani, bănuite de înșelăciune și uz de fals.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2015 – 2017, două societăți comerciale, administrate de femeia de 64 de ani, cu ajutorul femeii de 55 de ani, ar fi angajat fictiv 30 de persoane, emițând adeverințe de salariat cu date false, care ar fi fost folosite de cele 30 de persoane, pentru a obține, în mod fraudulos, indemnizații pentru creșterea copiilor, în perioada 2015– 2021.

În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate mai multe înscrisuri, care ar fi fost utilizate în activitatea infracțională.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1.397.009 lei. Din prejudiciul total, au fost recuperați 38.000 de euro, ca urmare a sechestrului asigurător dispus asupra unor bunuri deținute de persoanele bănuite.

Au fost puse în aplicare 4 mandate de aducere.

În urma audierilor, cele două femei au fost reținute, pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, pentru luarea măsurilor preventive care se impun.

La activități au participat și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava.