Un număr de 32 de personalități sucevene din mai multe domenii de activitate au fost premiate de primarul Ion Lungu la ”Seara valorilor bucovinene” eveniment desfășurat de Primăria Suceava în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în cadrul Zilelor Sucevei. La evenimentul care a avut loc la restaurantul Balada au fost prezenți printre alți invitați președintele ales al Consiliului Județean, social democratul Gheorghe Șoldan, deputatul PSD Mirela Adomnicăi, senatorul PSD Gheorghiță Mîndruță, deputatul Uniunii Polonezilor din România, Ghervazen Longher, subprefectul social democrat Cristian Șologon.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating