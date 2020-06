În comuna suceveană Adîncata sînt 33 de copii care vor susține Evaluarea Națională, din data de 15 iunie. Ei sînt împărțiți la pregătire în grupe de cîte 11 și stau la școală cîte 2 ore, sub supravegerea unui cadru sanitar. Totodată, elevii și personalul au la dispoziție mănuși și măști de protecție, precum și substanțe dezinfectante. Primarul de Adîncata, Viorel Cucu, a declarat prin telefon la Radio Top: „Eu zic că din punct de vedere medical, sanitar, uman, sîntem pregătiți”. Cînd a fost întrebat dacă și copiii sînt pregătiți de examem, primarul Cucu a răspuns: „Asta e singura problemă. Pentru că vă dați seama că după atîtea luni de stat acasă, le va fi greu. Chiar dacă ei sînt de clasa a VIII-a, an terminal, acomodarea va fi foarte greoaie pentru ei. Pentru că, vă dați seama…Lenea…Lenea, probabil, s-a instaurat…” „E cam greu să-și revină, așa brusc, să se trezească la realitate, că-s în an terminal și trebuie să dea un examen…”, a mai spus primarul Viorel Cucu.