33 de pompieri au intervenit cu 10 autospeciale și 7 motopompe pentru a înlătura efectele furtunii cu gheață de joi seară din municipiul Suceava. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, au fost defrișați 3 arbori și s-a evacuat apa din 3 locuințe, 6 beciuri și 11 curți.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating