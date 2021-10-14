22 de clase de la școlile din județ au trecut la cursuri online după ce 21 de elevi și 12 cadre didactice s-au infectat cu covid în ultimele 24 de ore.
Cazuri confirmate cu COVID în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Suceava
|Cazuri confirmate cu COVID (14.10.2021)
|Număr
|Observații
|Elevi confirmați cu COVID
|21
|
|CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA „SF. ANDREI” GURA HUMORULUI (3 elevi)
|COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI (1 elev)
|COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA (2 elevi)
|COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (1 elev)
|COLEGIUL NATIONAL „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA (1 elev)
|LICEUL TEHNOLOGIC „TOMSA VODA” SOLCA (1 elev)
|SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE GHICA VOIEVOD” SUCEAVA (2 elevi)
|SCOALA GIMNAZIALA „ION MUCELEANU” FANTANA MARE (1 elev)
|SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA (1 elev)
|SCOALA GIMNAZIALA MILISAUTI (1 elev)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA (1 elev)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA (2 elevi)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 SUCEAVA (1 elev)
|SCOALA GIMNAZIALA VERESTI (3 elevi)
|Personal angajat confirmat cu COVID
|12
|Didactic – 10
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 SUCEAVA (1)
COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA BOSANCI (2)
SCOALA GIMNAZIALA BURLA (1)
SCOALA GIMNAZIALA PANACI (1)
SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE GHICA VOIEVOD” SUCEAVA (1)
SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE POPADIUC” RADAUTI (1)
CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA „SF. ANDREI” GURA HUMORULUI (1)
COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (1)
Didactic auxiliar – 1
SCOALA GIMNAZIALA „ION IRIMESCU” FALTICENI
Nedidactic – 1
COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA „SPIRU HARET” SUCEAVA
|Clase / grupe cu activitatea în prezență fizică suspendată (participare online)
|22
|
|CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA „SF. ANDREI” GURA HUMORULUI (2)
|COLEGIUL „ALEXANDRU CEL BUN” GURA HUMORULUI (1)
|COLEGIUL ECONOMIC „DIMITRIE CANTEMIR” SUCEAVA (2)
|COLEGIUL NATIONAL „PETRU RARES” SUCEAVA (1)
|COLEGIUL NATIONAL „STEFAN CEL MARE” SUCEAVA (1)
|LICEUL TEHNOLOGIC „TOMSA VODA” SOLCA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „GRIGORE GHICA VOIEVOD” SUCEAVA (3)
|SCOALA GIMNAZIALA „ION MUCELEANU” FANTANA MARE (1)
|SCOALA GIMNAZIALA „MIRON COSTIN” SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA BOSANCI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA MILISAUTI (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 SUCEAVA (2)
|SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 SUCEAVA (1)
|SCOALA GIMNAZIALA VERESTI (3)
Notă: Buletinul informativ va fi actualizat în funcție de evoluția cazurilor