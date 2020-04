Prefectura Suceava a transmis că 338 de suceveni care au noul coronavirus au fost externați pentru a urma tratamentul în carantină. Potrivit aceleiași surse, până în momentul de față un mai puțin de 70 de suceveni care au fost infectaţi cu Covid-19 s-au vindecat deja.

De precizat că astăzi, la nivelul județului Suceava se află în autoizolare la domiciliu 2972 de persoane, iar în carantină instituționalizată 1146 de persoane. Persoanele aflate în autoizolare la domiciliu sunt clinic sănătoase, fără simptome specifice infecției COVID – 19. Din izolare voluntară au ieșit până acum 8683 de persoane. Din carantină instituționalizată, după obținerea avizului epidemiologic, au ieșit, de la instituirea măsurii de carantinare și până în prezent, 529 persoane.