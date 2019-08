Ieri, polițiștii suceveni au aplicat 34 de amenzi, în cunatum de peste 34.000 de lei, într-o acțiune derulată pe DN17 pentru depistarea și sancționarea persoanelor care practică ilegal activitatea de taximetrie și a celor autorizați în transportul de persoane care nu respectă legislația în vigoare. Totodată, au fost retrase 9 certificate de înmatriculare. În timpul acțiunii au fost indisponibilizate 6 autovehicule, toate pentru încălcarea prevederilor legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi și de închiriere. La controale au participat și inspectori ai Agenției Registrului Auto Român.

