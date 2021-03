O nouă tranșă de vaccin Pfizer BioNTech va ajunge mâine, 29 martie, în România. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriană, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara.

Transportul către centrele de stocare este asigurat de firma producătoare, inclusiv pe cale terestră. Vaccinurile sunt transportate în condiții optime de siguranță, în containere speciale, cu gheață carbonică și folie etanșă.

Astfel, procesul de vaccinare continuă atât în centrele din București, cât și din țară, dozele fiind distribuite după cum urmează:

Centrul Național de Stocare București: 113.490 doze; Centrul Regional de Depozitare Brașov: 46.800 doze; Centrul Regional de Depozitare Cluj: 53.820 doze; Centrul Regional de Depozitare Constanța: 39.780 doze; Centrul Regional de Depozitare Craiova: 23.400 doze; Centrul Regional de Depozitare Iași: 29.250 doze; Centrul Regional de Depozitare Timișoara: 38.610 doze.

Până la acest moment, țara noastră a recepționat 2.518.000 doze de vaccin produse de compania Pfizer BioNTech, iar 2.318.749 au fost deja utilizate pentru imunizarea populației.

În centrele de vaccinare se vor utiliza atât doze recepționate de România în tranșa curentă, cât și în tranșele anterioare, pe baza solicitărilor transmise la Centrul Național și centrele regionale de depozitare, prin direcțiile de sănătate publică județene și cea a municipiului București.

În România, alocarea dozelor de vaccin se realizează conform calendarului de livrare pus la dispoziție de firma producătoare, sens în care, săptămânal, țara noastră primește tranșele de vaccin necesare imunizării populației.

Grupul de comunicare al CNCAV

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 este un organism interministerial, fără personalitate juridică, în subordinea directă a Secretariatului General al Guvernului și coordonarea prim-ministrului.