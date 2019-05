Se împlinesc 38 de ani, la 11 mai, de la moartea lui Bob Marley, la vârsta de doar 36 de ani, cel supranumit „Regele muzicii reggae”. Marile lui hituri se cântă și astăzi cu aceeași bucurie și fascinație: „No Woman, No Cry”, Could You Be Loved”, „I Shot the Sheriff”, „One Love” sau „Redemption Song”. Dincolo de muzică, Marley a fost un mare activist pentru pace și contra segregării rasiale, notează click.ro.

A promovat o religie aparte, rastafari, dar a iubit și viața cu pasiune. Una dintre dovezi: a fost tatăl a 12 copii, dintre care doar 3 au fost făcuți cu Rita, cea care i-a fost soție vreme de 15 ani, din 1966 până la moartea artistului, în 1981.

