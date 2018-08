La Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” din municipiul Suceava vor intra în vigoare începând cu data de 1 septembrie 38 de noi taxe și tarife. Cele mai multe, în număr de 34, sunt tarife pentru investigațiile de rezonanță magnetică efectuate la cererea pacienților. Acestea variază între 450 de lei și 1.500 de lei. Tariful maxim de 1.500 de lei va fi practicat pentru RMN la ”3 regiuni coloană vertebrală cu substanță de contrast”. Pentru un RMN la ”abdomen total (superior+inferior) cu substanță de contrast” pacienții vor plăti 1.100 de lei iar pentru un RMN ”cranio-cerebral și gât (regiune cervicală) cu substanță de contrast” vor scoate din buzunar 1.000 de lei. Tariful pentru un RMN ”Cranio-cerebral nativ”, pentru ”membru (braț, antebraț, coapsă, gambă) nativ” sau pentru ”șold (articulații coxofemurale) nativ” va fi de 450 de lei. ”Având în vedere că, la Spitalul Județean procesul de recepționare a unui Echipament de imagistică prin rezonanță magnetică se află în curs de desfășurare, se propune spre aprobare tarife pentru investigațiile de rezonanță magnetică efectuate la cererea pacienților. Aceste tarife vor fi percepute atât pentru pacienții internați, cât și pentru cei din ambulatoriul integrat sau de specialitate. Menționăm că nu au fost tarife aprobate pentru aceste proceduri până la această dată”, se menționează în expunerea de motive a proiectului de hotărâre inițiat de președintele CJ, Gheorghe Flutur.

5 lei pentru prima oră de parcare

Tot de la 1 septembrie vor intra în vigoare și noile taxe de parcare la Spitalul Județean. Astfel, taxa este de 5 lei pentru prima oră la care se adaugă un leu/oră pentru intervalul care depășește prima oră. Pentru personalul angajat al spitalului taxa va fi de 100 de lei pe lună. Fracțiunile de oră se consideră oră întreagă. Pierderea tichetului se va taxa cu 200 de lei/tichet. ”Urmare a modernizărilor efectuate, în incintele Spitalului Județea Suceava (spitalul nou și spitalul vechi) sunt amenajate circa 350 locuri de parcare. Într-o zi normală, în timpul săptămânii, în spital intră în medie circa 600 autovehicule, care îngreunează accesul, datorită parcărilor necorespunzătoare, intrarea și ieșirea acestora realizîndu-se pe o singură bandă de circulație. Circulația în perimetrul spitalului se face cu mare dificultate, neexistând personal care să urmărească fluiditatea traficului. În vederea prevenirii unor astfel de situații, spitalul județean va implementa un sistem automat pentru administrarea parcărilor. Astfel, pentru accesul autovehiculelor rapid, în deplină siguranță și controlul acestora în spital (clădirea nouă și clădirea veche) de pe B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21 și din strada Scurtă se va achiziționa, monta și pune în funcțiune un sistem de control – acces auto, cu bariere de intrare/ieșire, terminal intrare, terminal ieșire și terminal automat de plății, pe bază de tichete cu coduri de bare, respectiv de cartele de proximitate. Sistemul va gestiona accesul angajaților și vizitatorilor în clădirile spitalului județean. Pentru toate acestea, Spitalul Judetean propune aprobarea unor taxe de parcare”, se spune în expunerea de motive a proiectului de hotărâre semnat de președintele CJ, Gheorghe Flutur. La ”servicii de ortopedie traumatologie” va fi instituit tariful pentru ”injecții cu sistemul Angel PRP (Platelet –Rich Plasma) în sumă de 1.900 de lei. ”De asemenea, la solicitarea domnului doctor Bandac Razvan Codrin, medic primar șef Secție Ortopedie Traumatologie, Spitalul Judetean de Urgență „Srfântul loan cel Nou” Suceava, propune spre aprobare tariful de 1.900 lei pentru efectuarea injecțiilor cu sistemul Angel PRP (Platelet-Rich Plasma). Această tehnică a fost deja implementată în spitalul județean, urmând a fi aplicată către pacienții cu leziuni osteo-articulare in cel mai scurt timp. Mentionăm că acestă procedură nu este decontată de Casa de Asigurări de Sănătate”, se specifică în aceeași expunere de motive. Noile taxe și tarife vor fi aprobate în ședința Consiliului Județean de luni, 20 august.