În prima seară de la intrarea în vigoare prevederile Ordonanței Militare privind restricțiile de circulație, în intervalul orar 22.00-06.00 la nivel județean au acționat peste 140 de polițiști dar si colegi jandarmi și polițiști locali. Polițiștii din cadrul IPJ Suceava au aplicat 39 de sancțiuni contravenționale în valoare de 48.200 lei pentru nerespectarea prevederilor privind interzicerea deplasărilor după ora 22.00, respectiv încălcarea prevederilor art. 5 al Ordonanței Militare nr. 2. ”Oamenii au fost destul de ok, am difuzat si solicitarea de a rămâne în case prin intermediul mijloacelor acustice din dotarea autospecialelor de poliție. După ora 01.30-02.00 mesajul a fost promovat doar la intervale de timp si in locatii si momente decise de politistii din teren pentru a nu crea totuși un disconfort exagerat cetățenilor. Activitățile vor fi continuate si in acesta seara si in zilele urmatoare”,a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ, Ionuț Epureanu.