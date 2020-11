Acțiunile de identificare, verificare și ridicare a autovehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public și a celor parcate neregulamentar continuă cu determinare, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. ”După identificarea autovehiculelor de acest fel, colegii de la Poliția Locală efectuează procedura de înștiințare, iar dacă proprietarii nu reacționează, acestea vor fi ridicate. Ulterior, dacă nu sunt revendicate și nu sunt achitate costurile ridicării, acestea vor fi valorificate prin casare. În cazul refuzului de a se conforma somației, conform legislației în vigoare, amenda este de la 1000 la 2000 lei, la care se adaugă și cheltuieli de ridicare.

De asemenea, sunt ridicate autovehiculele parcate/care staționează neregulamentar pe partea carosabilă, dar și cele care îngreunează desfășurarea lucrărilor edilitare, inclusiv acțiunile de ridicare a deșeurilor”, a explicat Harșovschi.

Sesizările cu privire la mașinile fără stăpân/abandonate, dar și la cele care încurcă traficul, pot fi transmise către Poliția Locală – 0230 212192.

Harșovschi a mai spus că momentan sunt 39 de mașini, care urmează a fi casate dacă nu vor fi recuperate de către proprietari.