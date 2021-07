3Pillar Global, una din firmele de top din industria dezvoltării de produse digitale inovatoare, cu birouri în România în Cluj-Napoca, Timișoara și Iași, și-a anunțat astăzi extinderea în Europa, odată cu deschiderea unui nou centru de dezvoltare în Chișinău – Republica Moldova. După extinderea cu succes a programului de muncă fără prezență fizică la birou nelimitat pentru birourile din România, compania anunță că și noul centru din Moldova va funcționa în regim de telemuncă, fără prezența fizică la birou.

Astfel, 3Pillar Global își propune să atragă talente din Moldova în egală măsură cu dezvoltarea echipei din România, urmărind aceleași roluri și specializarea în tehnologii precum .NET, Java, Front End, DevOps și iOS, ingineri QA și designeri UX.

„3Pillar continuă să crească rapid, iar construirea echipelor noastre de dezvoltare a produselor digitale este esențială pentru a sprijini această creștere și pentru a servi mai bine clienții cu care suntem parteneri”, a declarat Jamie Whitacre, Vice Președinte Senior de Talente la 3Pillar Global. „Suntem încântați să primim noi membri în echipa biroului nostru din Moldova și să ne extindem baza de specialisti pentru a sprijini mai bine clienții noștri în transformarea digitală a business-urilor acestora.”

Adăugarea unui nou centru european de livrare în Moldova extinde amprenta firmei 3Pillar în regiune și se bazează în continuare pe achizițiile recente ale firmei. În 2020, 3Pillar a achiziționat firma de dezvoltare software Isthmus Software din Costa Rica și a adăugat un centru de livrare în Mexic prin achiziționarea firmei Tiempo Development din Arizona. Cel mai recent, 3Pillar a achiziționat SDE Software Solutions, care a adăugat noi membri în echipele centrelor de livrare din Republica Cehă. Talentul global al companiei depășește acum numărul de 1.800 de specialisti in dezvoltarea i de produse digitale și inovatori de strategii în 7 țări.

„Echipele noastre din România și acum Republica Moldova se află în centrul muncii inovatoare pe care o desfășurăm pentru clienții noștri din întreaga lume”, a declarat Diana Bocaneala- Director General – Management al Talentului 3Pillar România. „Adăugarea acestui nou centru este o dovadă că această cultură bazată pe valori, orientată spre echipă pe care o construim în întreaga organizație globală 3Pillar, generează rezultate remarcabile și alimentează expansiunea sustenabilă. Suntem încântați să ne creștem echipa globală cu oameni talentați, de cea mai bună calitate din Moldova.”

Firma 3Pillar a fost numită de opt ori pe lista Inc. 5000 a companiilor cu cea mai rapidă creștere din SUA, a fost câștigătoarea premiului CODiE 2019 pentru Compania de Outsourcing a Anului, a primit premiul Global Digital Product Development Services Competitive Strategy Innovation and Leadership Award 2019 de la Frost & Sullivan și a fost recunoscută de firma de consultanță în cercetare Forrester timp de trei ani ca furnizor de experiență digitală de top și firmă de dezvoltare software personalizată. 3Pillar este, de asemenea, de trei ori câștigătoare a premiului Washington Post Top Workplaces și a fost onorat ca Great Place to Work Certified în India timp de patru ani consecutivi de către Great Place to Work Institute, iar în 2020, fondatorul și CEO-ul 3PIllar, David DeWolf, a fost desemnat câștigătorul premiului Entrepreneur Of The Year® 2020 Mid-Atlantic Award, prezentat de Ernst & Young LLP (EY US).

3Pillar Global angajează specialiști care să se alăture echipei din Moldova. Vizitați https://www.3pillarglobal.com/career-opportunities/ pentru mai multe detalii despre oportunitățile de carieră disponibile și www.3pillarglobal.com pentru a afla mai multe informații despre 3Pillar Global și activitatea sa de dezvoltare a produselor software pentru întreprinderile care se transformă digital.