Cel putin odata in viata, fiecare dintre noi se poate confrunta cu momente mai dificile, precum impasurile financiare sau situatii neprevazute ce implica unele urgente financiare. Iar daca banca si prietenii nu sunt o solutie pentru tine, esti nevoit sa gasesti urgent o alta cale pentru un imprumut fianciar. O optiune protrivita pentru tine ar fi amanetul auto sau imprumut cu garantie auto. Astfel, daca ai urgent nevoie de bani, poti garanta simplu cu autoturismul tau pentru un imprumut rapid, cu banii pe loc. Trebuie doar sa gasesti o firma profesionista care ofera astfel de imprumuturi.

La companii de amanet auto poti sa obtine un astfel de imprumut. Nu ai nevoie decat de actele masinii si actul tau de identitate.

De ce sa apelezi la o firma de amanet auto pentru un imprumut

Atunci cand ai nevoie rapid de o suma de bani si nu poti sa obtii suficient din amanetarea altor bunuri, e nevoie sa te gandesti la un bun care iti poate aduce suma necesara. Masina proprie te poate ajuta in acest sens, deci poti sa apelezi la un amanetarea autovehicului pentru a face rost de bani.

Avantajele pe care le obtii din amanet auto fata de creditul la banca:

1.Primesti banii pe loc

Principalul avantaj al amanetului auto il reprezinta rapiditatea cu care vei intra in posesia banilor. In functie de firma de amanet la care apelezi poti primi banii in cel mai scurt timp, fara nicio adeverinta de venit. Daca in cazul bancilor, trebuie sa astepti cel putin o saptamana, la firmele de amanet auto poti primi creditul pe loc, in maximum 30 de minute. Creditele se ofera atat persoanelor fizice, cat si celor juridice, in baza unui contract de amanet pentru autoturisme.

In plus, la solicitarea ta, un reprezentant al firmei se poate deplasa la adresa mentionata de tine pentru a verifica autoturismul, a-l evalua si a incheia contractul de credit cu garantie auto. Sau te poti deplasa singur la sediul firmei de amanet auto pentru incheierea contractului. Primesti pana la 80% din valoarea masinii.

2. Credit de acordare simplu

Pasii, dar si procesul de acordare a creditului pentru amanet auto sunt destul de simpli. Cu un simplu apel la firma de amanet, un consultant iti ofera toate informatiile necesare si iti evalueaza bunul pe care doresti sa il oferi drept garantie. Ulterior nu trebuie decat sa te deplazezi la sediul firmei sau vine un reprezentant al firmei la tine pentru a evalua masina, pentru semnarea contractului si predarea actelor necesare. La preluarea autoturismului se fac poze, atat din interiorul, cat si din exteriorul masinii, se noteaza kilometrajul si se pastreaza autovehiculul in parcul auto propriu, unde este monitorizat video.

3. Comision mic

Imediat dupa evaluarea autoturismului, firma de amanet va stabili suma pe care ti-o poate oferi si comisionul aferent. In functie de firma de amanet la care apelezi, comisionul poate varia. Cu cat comisionul pentru amanet este mai mic, cu atat mai bine. Apeleaza la o firma care ofera comision avantajos, ce poate scadea, in functie de perioada pentru care autoturismul este amanetat. Comisionul poate varia intre 0,15% si 0,3%, in functie de suma de care ai nevoie si perioada contractata.

Daca ai nevoie de credite cu garantie auto cu un comision mic, cauta cu atentie si sigur vei gasi varianta potrivita pentru tine.

Acte necesare

Indiferent ca esti persoana fizica sau juridica, imprumutul ti se ofera pe o perioada de o luna, cu posibilitatea extinderii.

Pentru a beneficia de un astfel de imprumut ai nevoie de urmatoarele acte:

Cartea de identitate a proprietarului masinii

Cartea de identitate a autoturismului

Certificatul de inmatriculare al autoturismului/talonul

CUI, act constitutiv si stampila, in cazul autovehiculelor inmatriculate pe firma.

4. Siguranta si confidentialitate

In situatia in care doresti sa nu afle cunostintele despre situatia grea prin care treci, exista firme serioase de amanet auto care iti ofera confidentialitate deplina. In plus, ti se garanteaza confidentialitate absoluta in pastrarea datelor personale si dupa incetarea contractului de amanet auto. Totusi, alege o companie unde stii ca masina ta e pe maini sigure, deoarece e pastrata in parcuri auto pazite si monitorizate video 24 de ore din 24.

Asadar, apeleaza la firme serioase de amanet auto din orasul tau ca sa poti beneficia de un credit avantajos, siguranta si returnarea bunului tau in aceeasi stare, dupa achitarea comisionului de amanet si a valorii creditului solicitat.

Sursa: Bestamanetauto.ro