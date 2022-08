Te gandesti constant daca este vremea sa iti iei o pisica sau sa ii oferi un partener de joaca celei pe care o ai deja? Cu toate astea nu poti sa iti dai seama daca este momentul potrivit sa faci acest pas? Pisicile sunt animalele de companie preferate de toata lumea, aduc cu ele o multime de avantaje pentru stapani si sunt cu siguranta niste prieteni de nadejde.

Daca iti doresti sa salvezi viata unei pisicute, adopt-o! Nu exista niciun motiv pentru a prefera pisicile din magazine in detrimentul celor de la adaposturi sau de pe strada. Daca iti doresti sa adopti o pisicuta si sa ai deja informatiile de baza despre conditia medicala, cauta pisoiasul tau in portofoliul BabyCat Care.

Iata 4 beneficii pe care ti le poate aduce o pisicuta adoptata.

1.Recunostinta pentru salvarea unei vieti

In comparatie cu pisicile crescute de mici in casa, cele adoptate au o personalitate si un caracter mai diferit. Acestea au tendinta de a fi mai agitate si mai sperioase in primele zile, pana se obisnuiesc cu nou acasa. Cu timpul, insa, isi vor arata din ce in ce mai mult recunostinta prin a te invita sa le mangai si sa le iubesti.

Micutii pufosi vor fi cei mai fericiti cand vor gusta pentru prima data mancarea aleasa special pentru ei in noua lor casa.

Jucariile sunt obiecte cu care blanosii nu au fost obisnuiti, in special cei de pe strada, astfel ca, indiferent daca pe timpul zilei esti plecat la serviciu, sansa de a se juca ore intregi cu noile jucarii si atentia pe care o primesc din partea ta seara le va fi indeajuns.

Desigur, fiecare pisica are un temperament si o personalitate diferite si este posibil ca, indiferent de unde il iei pe blanos, sa fie iubitor din fire sau, din contra, independent. Ei bine, indiferent de aceste detalii, salvarea unui suflet va fi intotdeauna cel mai frumos cadou pe care il poti face, atat lor, cat si tie.

2. Un prieten de nadejde

In zilele in care te simti frant, fara putere si fara energia de a iesi in oras, insa ai nevoie de companie, pisicutele sunt cei mai buni companioni, gata sa iti fie alaturi in liniste (sau in agitatie, depinde in ce stare il prinzi). Fie ca preferi sa te relaxezi la un film, fie ca esti coplesit de emotii si doar ai nevoie de cineva care sa fie langa tine, pisoii sunt prietenii de incredere pe care te poti baza mereu.

Mai mult decat atat, un animalut nou adoptat poate sa fie cel mai bun prieten si al animalutului pe care il aveai deja. Daca simti ca acesta se simte singur si trist cand esti tu plecat sau nu ai timp sa te joci cu el, un alt prieten blanos este cea mai buna solutie. Astfel, cei doi se vor juca ore in sir bucurandu-se de compania celuilalt.

3. Pisicile reduc stresul

Daca ai avut o zi grea si esti tensionat, compania unei pisici poate reduce semnificativ stresul. De la caldura emanata de corp, pana la sunetul produs de tors si masajul cu labutele din fata, prezenta unei pisicute in apropiere este benefica pentru relaxare si uitarea de griji. Vei observa cum, usor usor, vei simt nevoia sa o mangai, sa te joci si sa vorbesti cu ea, problemele tale fiind lasate in urma.

4. Necesita mai putina atentie

Desi trebuie sa avem in permanenta grija ca micutele blanoase sa primeasca atentia noastra oricand este posibil, acestea necesita mult mai putine lucruri decat un caine. Cea mai importanta diferenta este locul in care isi fac nevoile. Pe caini este necesar sa ii duci de doua-patru ori pe zi afara pentru a-si face nevoile, in schimb, o pisica are nevoie doar de o litiera pe care trebuie sa o cureti cand ajungi acasa.

Mai mult decat atat, pisicile au capacitatea de a se opri din mancat atunci cand se satura. Astfel, le poti umple castronul cu bobite, acestea salvandu-le pentru momentele in care le este cu adevarat foame. Cateii, pe de alta parte, cel mai probabil vor manca in cateva secunde absolut toata mancarea pe care le-o pui la dispozitie.

Pisicile sunt unele dintre cele mai iubitoare animale de companie. Un puiut care doarme seara langa tine iti va umple inima de bucurie si caldura. Rasa nu este importanta! Daca iti doresti sa ii faci bine unui animalut adopta-l!