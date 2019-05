Infertilitatea nu e un diagnostic care se pune cu usurinta. Cuplurile care iti doresc un copil trec prin multe etape pana cand primesc acest verdict, care poate fi dureros si traumatizant. Insa pentru ca cele mai multe cauze isi pot gasi o rezolvare, e important sa fie identificate corect si cat mai repede posibil.

Se estimeaza ca 30% dintre cauzele infertilitatii sunt de origine feminina, procent care e identic si in cazul barbatului, desi se credea ca femele sunt in cele mai multe cazuri „vinovate” pentru infertilitatea din cuplu. Tocmai de aceea, e important ca ambii parteneri sa opteze pentru investigatii amanuntite, care pot stabili cauza infertilitatii si posibila rezolvare.

1.Probleme ale trompelor uterine

Infectiile repetate si nu numai pot duce la blocarea trompelor, care impiedica intalnirea celulelor feminine si masculine si conceptia. Tocmai de aceea, prima analiza care se recomanda este histerosalpingografia, prin care se stabileste daca una sau ambele trompe sunt infundate. In cadrul acestei analize, insa, procedura in sine poate ajuta la rezolvarea problemei, daca aceasta exista. Asadar, procedura poate creste sansele ca o sarcina sa se instaleze in urmatoarea luna de la efectuarea acesteia, daca exista un constact neprotejat intre parteneri.

2. Polipii cervicali / uterini

Nu se cunoaste cauza pentru care acestia apar, insa se stie ce pot impiedica si ei instalarea unei sarcini. In plus, pentru ca 2% se pot maligniza e important ca acestia sa fie inlaturati chirurgical. Procedura e simpla si rapida si, in functie de medicul care o realizeaza, se poate face si fara spitalizare.

3. Motilitatea scazuta a spermatozoizilor

Fie ca e vorba de o calitate slaba a acestora sau de o mobilitate scazuta, medicul va decide ce e de facut dupa analiza spermogramei. De putine ori nu exista o rezolvare si asta, in general, in cazul in care zona a fost afectata iremediabil. Tocmai de aceea, aceasta analiza este recomandata partenerului de cuplu inainte de realizarea histerosalpingografiei.

4. Cauze necunoscute

Exista cazuri in care nu se pot identifica probleme de fertilitate nici la femeie si nici la barbat si, totusi, sarcina nu se instaleaza. In cazul acesta, de cele mai multe ori, se apeleaza la inseminarea artificiala sau la fertilizarea in vitro (FIV).

Oricare ar fi problema unui cuplu, investigatiile amanuntite, rezolvarea problemelor de fertilitate sau procedurile inovative ii pot ajuta pe cei doi parteneri sa devina parinti, in cele mai multe cazuri. Insa e nevoie sa se inarmeze cu rabdare si sa nu renunte.

Sursa: Lumealuijunior.ro