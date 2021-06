In prezent, majoritatea companiilor mari se plang ca gasesc greu oameni calificati si talentati, dornici sa lucreze pentru ei. Acest lucru este justificat de concurenta acerba pe nisa lor de activitate, dar si de calitatea marcii angajatorului sau de modul in care acesta este privit pe piata locurilor de munca.

O strategie eficienta pentru a rezolva aceasta problema este cea de employer branding care imbunatateste modul in care o firma este vazuta atat de proprii angajati, cat si de posibilii candidati pentru un job in acea firma. Este o notiune care implica o strategie complexa de dezvoltare a marcii angajatorului, de a atrage candidati talentati si, totodata, de ai mentine pe termen lung.

Si, pentru ca in prezent, daca nu actionezi nu poti face fata concurentei, mai multe companii din lume au pus deja la punct strategii eficiente de employer branding pentru a atrage, recruta si pastra cei mai talentati si mai buni angajati si candidati.

Iata cateva dintre acestea.

Vodafone

Vodafone este un exemplu de companie care, desi are succes, dupa o analiza atenta a stabilit ca trebuie sa faca ceva pentru a-si pastra imaginea de angajator bun. A chestionat peste 40.000 de angajati pentru a afla cum privesc compania Vodafone ca angajator si a folosit rezultatele pentru a-si crea un profil mai atractiv. Astfel, si-a sporit sansele de a atrage talente noi si de a le pastra pe cele pe care deja le avea.

Unilever

Este o alta companie care si-a construit imaginea si succesul in employer branding prin statutul pe care il detine in industria in care activeaza. Concentrandu-se pe evidentierea reputatie si a imaginii pe care o are, aceasta a reusit sa dobandeasca imaginea de angajator atractiv pentru potentialii recruti, dar si sa creasca gradul de motivare al angajatilor deja existenti.

In plus, in ultimii ani, Unilever a adoptat obiceiul de a raspunde la fiecare opinie pozitiva sau negativa lasata pe Glassdoor – un site dedicat marturiilor angajatilor din diverse companii. Acesta disponibilitate de a raspunde tuturor angajatilor si de a folosi recenziile acestora pentru a imbunatati conditiile de lucru, a mentinut compania in primele pozitii in clasamentele cu cele mai bune locuri de munca din Marea Britanie.

L’Oreal

In 2013, L’Oreal a dovedit valoarea plasarii angajatilor in centrul strategiei de employer branding. Dupa ce au depasit numarul de 300.000 de adepti pe LinkedIn, au inceput sa evidentieze marturiile, succesele si abilitatile membrile echipei lor din intreaga lume. De asemenea, au facut publice locurile de munca disponibile, punand in prim plan beneficiile si oportunitatile pe care le ofera candidatilor. Vorbind prin proprii angajati, ei au avut o abordare extrem de eficienta si si-au construit in cativa ani marca de angajator de incredere.

Heineken

Heineken a lansat la inceputul anului 2019 campania Going Places care se concentreaza pe sarbatorirea povestilor si a dezvoltarii a 33 dintre angajatii lor din diverse colturi ale lumii.

In urma studiilor realizate pentru a stabili valorile pe care le reprezinta marca lor, compania a ales trei piloni: autenticitatea, transcedenta si managementul pe termen lung al margii de angajator. Toate acestea au fost folosite in campania demarata si au inspirat si incurajat angajatii din toata lumea sa isi deblocheze si valorifice in cadrul firmei potentialul si creativitatea.