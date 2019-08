Copilaria e asociata si cu dulciurile de casa pregatite de mama sau bunica noastra. Si, dupa o perioada in care desertul din magazine sau cofetarii ajungea in fiecare casa, moda prajiturilor facute in casa a revenit. Asa ca nu e de mirare ca femeile si nu numai cauta cele mai gustoase retete de dulciuri, pe care sa le pregateasca familiei si prietenilor sau doar pentru a se rasfata acasa.

Iata 4 deserturi pe care si tu le-ai incercat

Salamul de biscuit

Usor de pregatit, insa delicios, salamul de biscuiti e unul dintre deserturile fara coacere pe care ni le amintim din copilarie. Cu aroma lui de ciocolata si rom, dar si cu textura inconfundabila, o singura felie de transpune in perioada cea mai dulce a vietii nostre: copilaria.

Clatite

Tinerele gospodine nu dau gres cu un astfel de preparat. E simplu de facut, contine ingrediente pe care oricine le are in bucatarie si efortul nu e prea mare, mai ales atunci cand pregatesti o cantitate mai mica. Cu branza de vaci sau dulceata, sarate sau dulci, clatitele reprezinta unul dintre cele mai cunoscute si apreciate deserturi atat acum, cat si in perioada cand eram mici copii.

Gogosile

In copilarie era un desert forte intalnit. Se pregatea in casa foarte simplu si rapid pentru a ne indulci pe loc. Fie ca sunt neumplute si date prin zahar pudra, fie ca sunt umplute cu gem sau ciocolata, aceste rotocoale gustoase ne plac la fel de mult acum, cat ne placeau si in copilarie. Asa ca ce spui de niste gogosi pufoase, pe care sa le pregatesti rapid cand ai pofta de dulce?

Chec

Poate cea mai simpla prajitura facuta in cuptor. Nu ai nevoie de creme si, cu siguranta, nu ai nevoie de mare talent in bucatarie sa il pregatesti. Checul e o prajitura usor de facut, care poate insa avea o multitudine de arome si se poate personaliza in foarte multe moduri. Fie ca alegi sa il aromezi cu vanilie, cacao sau scortisoara, sa adaugi fructe proaspete ori sa il lasi simplu, checul va fi extrem de gustos si il vei iubi la fel de mlt precum o faceai cand erai mic.

Tie ce desert iti aminteste de copilarie?