Principala atractie a unui eveniment live, precum targurile, conferintele sau alte intruniri de afaceri o reprezinta continutul. Detaliile sunt cele care fac intotdeauna diferenta, iar surprizele pe care organizatorii le pregatesc, premiile pe care companiile le acorda sau cadourile in general, pot transforma un eveniment intr-unul memorabil.

Un articol promotional oferit la o conferinta, targ sau expozitie poate creste vizibil traficul in zona de prezentare a unei companii, poate inspira revenirea la acel brand si, totodata, furnizeaza unor potentiali clienti date relevante despre companie intr-un mod unic.

Secretul pentru valorificarea la maximum a bugetului stabilit si obtinerea unei bune vizibilitati a brand-ului consta in alegerea articolelor promotionale, in asa fel incat participantii la eveniment sa isi doreasca sa le foloseasca si nu sa le arunce la gunoi. Exemple de articole promotionale simple sau iesite din comun, ce pot creste valoarea brand-ului dumneavoastra, sunt nenumarate. De la pixuri, stilouri, agende, medalii, cutii cu cadouri, brelocuri, toate pot fi personalizate cu logo-ul companiei, prin metoda doming sau etichetare volumetrica cu rasina.

Eticheta volumetrica este o tehnica de imprimare ce se poate executa pe diverse materiale, cea mai mare parte autocolante, peste care se aplica un stat transparent de rasina epoxidica, ce confera un efect de lentila 3D. Eticheta capata profunzime, iar culorile printului se intensifica. Etichetele se pot personalize cu orice grafica sau poza.

Iata o lista de sugestii si recomandari de articole promotionale personalizate cu care va puteti prezenta la o conferinta sau expozitie, ori un targ specific industriei in care activati:

1.Carnete de notite cu coperti elegante, personalizate cu logo-ul companiei

Carnetele de notite sunt intens utilizate, chiar si in prezent, chiar si cu toata tehnologia de care dispunem. Popularitate carnetelor de notite cu coperti elegante, din piele sau inlocuitor pare sa sfideze chiar si cele mai performante inovatii tehnologice. In ciuda faptului ca traiam intr-o era tehnologizata, carnetele de notite sunt printre cele mai indragite cadouri promotionale. De aceea, ele pot reprezenta solutia ideala de a-ti promova mai bine brand-ul. Tot ce trebuie sa faci este sa iei legatura cu o firma care personalizeaza produsele prin etichetare volumetrica, cu logo-ul companiei tale. Nu apela chiar la cea mai ieftina firma, caci lipsa de experienta si cativa bani mai putin te pot costa imaginea firmei. Etichetele volumetrice imprimate cu o rasina de slaba calitate sau fara a respecta conditiile de imprimare se pot deteriora sau dezlipi usor.

2. Pixuri in forme inedite

Chiar daca ti se pare o idee mai putin originala, imprimarea pixurilor cu logo-ul companiei este in continuare cea mai utilizata metoda de promovare a unui brand. Daca alegi pixuri in forme haioase sau unele scumpe, pe care sa le personalizezi prin metoda de etichetare volumetrica, cadoul nu va mai fi unul banal. In plus, pixurile astfel imprimate nu vor ajunge prea repede la gunoi. Ele sunt utilizate de invitati, atat in timpul evenimentului, cat si dupa terminarea, acasa sau la birou. Pixurile sunt obiecte de care participantii se vor bucura precum copiii de noile rechizite scolare.

3. Brelocuri cu logo

Brelocurile imprimate cu logo-ul companiei, o poza, un text ori datele evenimentului sunt o alta metoda prin care iti poti creste vanzarile si traficul in zona de prezentare a companiei. Brelocurile pot fi de diferite forme si marimi, imprimate cu etichete volumetrice cu rasina, in policromie, cu o calitate fortografica sau un mesaj text. O firma care se ocupa personalizare prin doming, etichetare volumetrica va putea sa personalizeze brelocurile asa cum doresti. Brelocurile cu logo sau poza companiei tale pot ramane la persoana care l-a primit in dar timp indelungat, daca acestea sunt de buna calitate si bine imprimate.

4. Sacose textile sau rucsacuri personalizate

Sacosele sau rucsacurile cu destinatie promotionala sunt un cadou important pe care il puteti oferi invitatilor prezenti la o prezentare sau un targ. Pentru ca au un rol important de a creea impresie buna, aveti libertatea sa transformati un obiect functional intr-unul remarcabil, cu un design original. Sacosele textile sau rucsacurile ca articole promotionale constituie o buna strategie de marketing, in cadrul unui eveniment. Dar, ca scopul sa fie atins trebuie sa imprimati brand-ul sau alte poze si date ale companiei. Stilul si originalitatea sunt cele care pot vinde brand-ul.

Insa, uneori o sacosa sau un rucsac gol, nu sunt de ajuns pentru promovarea brand-ului, de aceea nu trebuie sa va zgarciti si sa mai adaugati cateva produse cu scop promotional in ele.

Astfel de idei de obiecte promotionale, care aduc valoare companiei dumneavoastra, personalizate prin etichetare volumetrica, sunt nenumarate. Iar un bun organizator trebuie sa se ocupe din timp de ele si sa acorde atentie deosebita alegerii obiectelor promotionale pe care le va oferi participantilor.