Daca planuiesti sa iti renovezi casa sau chiar sa iti construiesti una noua, este esential sa alegi foarte bine toate elementele care iti vor oferi securitate. Ferestrele si usa unei case joaca rolul de a oferi atat un design armonios locuintei, cat si si siguranta impotriva pericolelor din exterior.

Exista o multime de modele si materiale din care poti alege pentru a-ti asigura protectie si confort. Ti-am pregatit o lista cu cele mai importante criterii pe care trebuie sa le iei in calcul in momentul in care alegi noua usa a casei tale. Asigura-te ca, indiferent de modelul pentru care ai optat, te informezi foarte bine in legatura cu beneficiile si specificatiile acestuia.

Iata cum sa alegi usa perfecta pentru locuinta ta.

Marimea

Daca alegi sa optezi pentru o usa cumparata direct dintr-un magazin de specialitate, asigura-te ca ai facut corect masuratorile. Cu siguranta nu iti doresti sa ajungi acasa cu noua usa si sa descoperi ca este prea mare sau prea mica.

Atunci cand vorbim despre usa de la intrare este recomandat sa apelezi la un specialist si la un model facut pe comanda. O persoana specializata in domeniu va avea o rata de succes mai mare in privinta masuratorilor si te va putea indruma catre o usa confectionata dintr-un material ce intruneste toate nevoile tale.

Materialul

Exista mai multe materiale din care poti alege pentru noua ta usa. Poti opta pentru usi exterioare din lemn stratificat, fibra de sticla, otel, vinil sau aluminiu. In functie de nivelul de securitate pe care il doresti si camera in care vrei sa plasezi noua usa, fiecare material are specificatii diferite. Daca vrei o noua usa pentru balconul tau care sa ofere incaperii un design modern, poti opta pentru o usa din fibra de sticla, insa, pentru usa de la intrarea in casa, este recomandat sa alegi un material care iti ofera cat mai multa securitate.

Designul

Usile vin intr-un numar nelimitat de modele. Fie ca iti doresti o usa colorata sau in nuante neutre cu diferite detalii estetice, cu siguranta ai o multime de variante dintre care poti alege. Stabileste ce fel de design este potrivit cu exteriorul casei tale si inspira-te din creatiile de pe site-uri ce ofera idei pentru locuinte.

Daca iti doresti o piesa statement, personalizata, apeleaza la artisti specializati in domeniu sau, daca preferi o usa din lemn, lemnul stratificat este raspunsul. Acesta le ofera tamplarilor mult mai multa libertate de creatie in ceea ce priveste modelele si detaliile pe care le pot include in designul usii tale, astfel ca te vei putea bucura de un model unic si special.

Bonus: elemente de securitate

Usile, chiar si cele mai dure, nu sunt indeajuns pentru a oferi siguranta maxima casei tale. Exista cateva detalii pe care trebuie sa le iei in calcul atunci cand montezi noua usa. In primul rand, nu uita de o incuietoare solida pentru a evita evenimentele neplacute.

In al doilea rand, trebuie sa iei in calcul si setarea unui alarme la intrare. Aceasta te va ajuta sa pleci zile intregi si sa dormi linistit stiind ca locuinta ta este in siguranta. Ba mai mult, un accesoriu care ar trebuie sa se regaseasca la intrarea fiecarei case este o camera de supraveghere. Astfel vei stii constant ce se intampla in afara usii tale si vei putea lua masurile necesare, chiar si de la distanta.