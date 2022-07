Eliminarea celulitei, obtinerea siluetei dorite, a musculaturii tonifiate si a pielii netede si frumoase nu sunt intotdeauna usor de realizat pentru majoritatea femeilor. Chiar daca sunt atente la alimentatie si au o rutina regulata de exercitii fizice in care se implica intens, raman zone inestetice pe coapse, burtica si partea superioara a bratelor care se incapataneaza sa nu se amelioreze.

Din fericire, acum poti gasi la Locoslim 4 tehnologii noi si moderne de remodelare corporala noninvazive care te-ar putea ajuta considerabil. Iata care sunt acestea!

Aparatul M FIT – reduce tesutul adipos si creste masa musculara

M FIT combina tehnologia undelor electromagnetice de inalta intensitate cu radiofrecventa si te ajuta simultan sa arzi grasimile si sa iti dezvolti musculatura. Contractiile musculare pe care aparatul le produce sunt extrem de eficiente pentru zona abdominala, fese, picioare si brate si contribuie la tonifierea corpului si definirea unor forme frumoase si atragatoare.

Totodata, aparatul actioneaza termic in stratul profund al pielii, reducand tesutul adipos, stimuland producerea naturala de colagen si elastina, strangand pielea si ameliorand celulita, vergeturile si cicatricile.

Prin urmare, M FIT este un aparat care lucreaza simultan pe doua directii, rezultatele fiind vizibile chiar dupa prima sedinta. De asemenea, este noninvaziv, sigur si nedureros, nu are efecte secundare si este confortabil de utilizat.

Aparatul L FIT sau Lipolaser 5D – o alternativa noninvaziva pentru liposuctie

O alta metoda eficienta si noninvaziva de remodelare corporala pusa la dispozitie de Locoslim este cea oferita de aparatul L FIT care ajuta la reducerea celulitei si a tesutului adipos, efectele fiind vizibile dupa prima sedinta. Noutatea tehnologiei consta in folosirea a 5 unde de laser diferite. Acestea actioneaza doar asupra celulelor adipoase si a celulitei, fara a afecta muschii, pielea, nervii sau vasele de sange. Tratamentul nu are efecte adverse si nu necesita timp de recuperare, fiind sigur, nedureros si confortabil.

Aparatul R FIT – specialistul in masaj anticelulitic

Daca esti in cautarea unei solutii noninvazive, confortabila si eficienta pentru tonifierea musculara si ameliorarea celulitei, trebuie sa testezi aparatul R FIT. Acesta combina armonios efectele benefice ale masajului anticelulitic cu cel de drenaj limfatic, de relaxare si de tonifiere musculara si este dotat cu role pentru masaj, avand functii pentru cromoterapie si tratament cu lampa infrared.

Aparatul are efecte remarcabile in tratarea obezitatii, a tulburarilor circulatiei periferice, ameliorarea contractiilor musculare, tendinitei, unele tipuri de nevralgii, artrita reumatoida si spondiloza. De asemenea, reduce rigiditatea articulatiilor, ajuta la combaterea stresului si a insomniei. La toate aceste beneficii se adauga eliminarea toxinelor din organism, eliminarea aspectului inestetic de coaja de portocala, cresterea supletii, elastiticatii si fermitatii pielii.

Aparatul B FIT – dispozitivul viitorului in remodelare corporala noninvaziva

Am ajuns la un aparat de remodelare corporala care implica pedalarea din pozitia orizontala. Aparatul B FIT este dotat cu un scaun special creat pentru a mentine postura optima si a favoriza utilizarea intensa a musculaturii in timpul exercitiilor.

Exercitiile se desfasoara intr-o incinta dotata cu lampa infrared si sigilata cu vacuum, fiind extrem de eficiente pentru cei care vor sa slabeasca prin miscare sau sa se recupereze dupa un efort sustinut. Aparatul se bazeaza pe modul in care stimularea metabolismului previne acumularea grasimilor in organism, faciliteaza detoxifierea, amelioreaza celulita si ajuta considerabil in lupta cu greutatea in exces.